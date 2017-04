“Me quieren frenar”

* Candidato independiente responde a impugnación que emprendieron 8 partidos.

* Pastor Medrano se queja de que INE le frenó sus spots de radio y televisión.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

El candidato independiente a gobernador, Isidro Pastor Medrano, desestimó las impugnaciones que los principales partidos interpusieron en su contra ante las autoridades electorales al señalar que estos recursos no lo frenarán para hacer campaña y es muestra que le “tienen miedo” y que les está “calando” su participación en esta contienda.

En el séptimo día de campaña, el exdirigente del PRI y exfuncionario estatal, Pastor Medrano lejos de rehuir, confrontó las quejas que promovieron el PRD y Morena ante el órgano electoral estatal quienes acusan que existen irregularidades e inconsistencias en parte de las 413 mil 662 firmas que presentó como respaldo ciudadano.

Desde las afueras del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pastor Medrano acusó que ve imparcialidad por parte del árbitro electoral a partir de la presión de las fuerzas políticas, aunque -defendió- no ha cometido irregularidad alguna y continuará en la lucha para mantener su registro como candidato y buscar el voto de la ciudadanía.

“Preocupados todos los partidos, me echaron montón, el PRI, el PAN, el PRD, El partido Verde Ecologista de México, Morena, y Encuentro Social, impugnaron”, comentó. “Los formatos se presentaron acompañados de un disco, donde iba toda la información y anexos donde se detallaba igualmente el contenido de las cédulas”.

El candidato independiente, reconoció que el litigio tendrá que concluir mucho antes que concluya el proceso electoral, aunque dijo que éste fallará su favor a pesar de que ve que los partidos se han unido para frenar su participación.

Por otra parte, Isidro Pastor se quejó que el IEEM desaprobó dos spot’s de radio y una de televisión por responder que estaban mal hechos, aunque a su parecer fue porque criticaban la verdadera realidad de rezago y problema que presenta la entidad.