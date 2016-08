Me voy satisfecho y contento: Gil Zuarth

* El legislador se dice satisfecho con

labor en presidencia del Senado.

A unas horas de dejar la presidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República, el legislador Roberto Gil Zuarth, hizo un balance de este encargo y dijo “me voy muy satisfecho y contento por este año”.

Con buen humor, externó, “me siento como el muerto en Gayosso: que ya se va a acabar el velatorio, pero como no se acaba todavía no lo bajan a enterrar, pero ya nadie va a visitarlo, ya nadie viene a verlo, entonces ya nada más estoy esperando que se cumplan mis horas para que ya me bajen a enterrar y que asuma el nuevo presidente las funciones que le correspondan”.

Sobre el nombramiento de Pablo Escudero, dijo en conferencia de prensa, estar más contento “que cuando me nombraron a mí”. Estoy convencido que Pablo Escudero va a hacer un excelente papel al frente de la Mesa Directiva.

De acuerdo al senador panista, Escudero, “es un joven talentoso, es un político experimentado, conocedor de Derecho Parlamentario, ha demostrado valentía, ha demostrado responsabilidad, una conducción genuina, imparcial, lo ha demostrado en otros momentos y estoy seguro que va a ser un excelente Presidente de la Mesa Directiva.

Yo entiendo que ya su postulación se ha formalizado. Contará con mi voto, con mi apoyo y con mi respaldo”.

Yo no sé si voy a ser, si pasaré como un buen Presidente de la Mesa Directiva, pero de lo que deben ustedes estar muy seguros es que voy a ser un buen ex presidente de la Mesa Directiva.

En lo personal, dijo llevarse “muy buenas experiencias, muy buenos amigos, buenos momentos, momentos muy alegres”.

Y “un triple honor es para quien a una persona como yo, que entró al servicio público en la Cámara de Diputados en 1997 como pasante, poder haber recorrido prácticamente todas las posiciones habidas y por haber en el Congreso y cerrar por lo menos una etapa de la carrera política como presidente de una de las dos cámaras, es enriquecedor y sobre todo motivo de una profunda satisfacción”.

En este sentido, aprovechó para decir a los jóvenes que en política en el país, “sí se puede hacer todo si le echamos ganas, si estudiamos y nos formamos, y si actuamos con sentido de responsabilidad”.

Eso es lo más simbólico para mí, el hecho de que un chavo de menos de 20 años haya entrado un día al Congreso y pueda, al paso de otros tantos 20 años, prácticamente presidir una de las cámaras, creo que es lo más simbólico para mí y creo que también para mi familia.

Gil Zuarth consideró haber realizado un buen ejercicio, se ha encauzado al Senado de la República hacia una nueva forma de administrarse, de gestionarse con proyectos que son de largo plazo.

“Ojalá que tengan continuidad y ojalá que podamos cambiar un poco la cultura administrativa y yo estoy seguro que así será-, agregó.