Meade, presente

* Secretario de Hacienda se reunió con mujeres priístas en el Comité Directivo Estatal.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

En la carrera electoral por la candidatura presidencial del PRI, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña negó haya iniciado una estrategia para posicionar su imagen y aclaró que aún no son los tiempos de destapes dentro del priísmo, a pesar de que los plazos electorales avanzan.

Meade Kuribreña acudió a la sede estatal del tricolor en donde convivió con mujeres priístas, donde se pronunció a favor de su inclusión en la política y postulación de candidaturas. Además dio pinceladas de su visión de políticas públicas en inseguridad, economía, empleo y desarrollo social, en los próximos años para el país.

Desde el Comité del PRI, el titular de la SHCP, rechazó estar en campaña o pasarela mediática para buscar abanderar la candidatura presidencial; asimismo, omitió abundar sobre su postulación que se hace desde el interior del partido en el poder, porque se dice enfocado a ser servidor público federal.

“Yo creo que ahorita no son aún tiempos todavía, yo sigo desempeñándome como secretario de Hacienda y hoy aproveché para agradecer la presencia de diversos legisladores el apoyo que he recibido en el paquete económico y en esa labor seguimos”, subrayó.

Defendió deben existir foros de debate donde se promuevan políticas públicas a favor de México.

Cabe recordar que en la última semana fueron dos presidenciables que pisaron suelo mexiquense, Meade Kuribreña y el secretario de Salud, José Narro Robles.

Recursos FONDEN

El titular de la SHCP, adelantó que aumentarán los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), debido a que han sido insuficientes los de este año para reconstruir los estados afectados por los sismos de septiembre.

Precisó que la solicitud ya se realizó con el Congreso de la Unión, con quien ha sostenido varias reuniones.

No obstante, negó que el tema financiero sea obstáculo para superar la contingencia; sin embargo, reconoció inquietudes de las autoridades de la Ciudad de México con quienes –aseguró- sigue en diálogo y coordinación luego del terremoto del 19 de septiembre.

“Nosotros eso es lo que esperamos, hemos platicado con la Cámara lo hemos hecho en cada comparecencia y sentimos que por arriba que se pidió para el FONDEN del año que entra de las consecuencias de los desastres naturales nos obliga a hacer un esfuerzo adicional”, puntualizó.

De acuerdo al gobierno federal la reconstrucción total de las entidades afectadas por los sismos será de 48 mil millones de pesos.

Recurso universidades

Finalmente, Meade Kuribreña afirmó que los recursos de las universidades públicas se ejercerán de manera total, por lo que están garantizados los de este año y en el 2018 no existirá recorte alguno.

Lo anterior, pese a que la semana pasada se dio a conocer que siete máximas casas de estudios de igual número de entidades, entre ellas la del Estado de México, no recibirán recursos para sanear sus finanzas, por atender la contingencia de los sismos de septiembre.

Matizó la problemática y preocupación por parte del sector académico a quien -aclaró- en ningún caso se le ha hecho recorte.