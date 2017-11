Metepec reconoce trayectoria del italiano Giuseppe Grassi

Guillermo GUADARRAMA

*Le rendirá homenaje con Paseo Ciclista.

Después de la mala actuación de los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Liga de ascenso, así como en la Copa MX y la despedida del director Técnico Omar Ramírez, este lunes se presentó de manera oficial a Hector Hugo Eugui, como el nuevo timonel de los Potros UAEM FC, quien buscará llevar a los equinos por la senda del triunfo el próximo torneo.

A pesar de que el tiempo de duración del contrato aún no está definido, se trabajará al máximo con los jugadores, aunque tentativamente se podría hablar de un año.

Otra de las sorpresas que trae este nuevo director Técnico, es la incorporación del ex portero escarlata Walter Gassire como Auxiliar del equipo.

En tanto a los jugadores de esta escuadra auriverde, Héctor Eugui mencionó que se irá determinando quienes se quedan y quienes se van. Se busca un equipo competitivo, que tenga compromiso, trabajar con valores.

“Si hay que entrenar en la mañana y en la tarde lo haremos, lo importante es que el jugador no se distraiga, necesitamos gente que se sienta orgulloso de portar la camiseta de los Potros UAEM” destacó.

“A Omar Ramírez la mando mis felicitaciones, es un gran entrenador, es uno de los directores técnicos que más adelante puede estar en el máximo circuito.” finalizó. Los equinos ya rompieron filas, pero retomarán actividades el próximo 23 de noviembre de cara a un nuevo torneo.