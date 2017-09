Mexicanos en EUA viven “un cáncer latente” con Trump: Guillermo del Toro

* El cineasta mexicano fue premiado en días pasados con el

León de Oro, principal galardón de la 74 Muestra

Internacional de Cine de Venecia.

Toronto, Can.- El laureado director mexicano Guillermo del Toro declaró en Canadá que lo que se vive actualmente en Estados Unidos es “un tumor que comenzó hace año y medio, pero que es parte de un cáncer latente”, en referencia a las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

Al presentar en Norteamérica “The shape of water”, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia, el cineasta se refirió al complicado momento que se vive en la esfera internacional y que afecta a los mexicanos en Estados Unidos.

“Para mucha gente esto comenzó hace año y medio, pero si eres mexicano y cruzas la frontera (…) el problema siempre ha estado latente”, dijo, y precisó: “esto es como un cáncer, ahora tenemos un tumor, pero eso no significa que el cáncer comenzó con ese tumor, sino que ha estado ahí por mucho tiempo”.

A pregunta de Notimex sobre si considera a Canadá, donde vive y filma, como una “segunda casa”, el jalisciense respondió: “yo creo en mis raíces, no en la geografía, eso es un invento, una tontería que la gente inventó para mantenernos separados”. Sostuvo que visto el mundo desde un satélite, México y Estados Unidos se ven igual, como parte de la Tierra, y que “los gobiernos nos controlan por la geografía, el racismo, las preferencias, por ideas que son inventadas, pero nunca debes negar de donde vienes”. Incluso recordó que su película se ubica en el Estados Unidos de 1962, cuando los estadunidenses “querían volver a hacer América grande otra vez, es el momento donde la fantasía de los americanos se cristalizó”.

Recordó que en esos años “si eras blanco, anglosajón y protestante era un mejor momento para vivir, pero si eras diferente a eso, era muy malo. Eso era antes y está siendo ahora”.

El creador de una película de amor, música y monstruos señaló que en el último año y medio “hemos regresado 30 años y eso es muy complicado, muchas cosas horribles se han manifestado pero esa es nuestra realidad”. Ante la pregunta de qué hacer dijo que lo que nos queda es “tratar de componer esa situación”.

Acompañado del elenco, como Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, y de la coguionista Vanessa Taylor, el director de “Pacific Rim” y “El Laberinto del Fauno” describió su León de Oro como uno de los mejores momentos de mi vida, me sentí verdaderamente renovado”.

Visiblemente relajado y contento, sin importarle nimiedades como una agujeta desatada, el aplaudido director bromeó con la prensa internacional que cubre el Festival Internacional de Cine de Toronto. “En mis últimos 15 años es raro que esté cuatro días en la misma ciudad, tengo muchas millas de viaje”, dijo el autor de “The shape of water” (La forma del agua).

Esa producción se enmarca en los años de la Guerra Fría, cuando una empleada de limpieza que es muda descubre un experimento secreto en un laboratorio del gobierno estadunidense: una criatura acuática, que logra entender el lenguaje a señas.

La protagonista Sally Hawkins (“Star wars, episodio 1″) señaló que en su actuación “nunca pensé que había hecho lo suficiente”, mientras que Octavia Spencer, ganadora del Oscar, agradeció a Vanessa y a Guillermo porque “me dejaron dar mi punto de vista sobre el personaje”.

La coguionista Vanesa Taylor, se refirió a Del Toro como un director “puramente creativo, apasionado e inspirador”. El TIFF, considerado el cuarto festival más importante de mundo, resaltó a Del Toro como “un maestro visual”.

Esta mañana tuvo su estreno para Canadá con dos funciones de prensa e industria al mismo tiempo, con teatro lleno y donde al final fue aplaudida. Luego de su estreno público en el Elgin Theatre de Toronto, la película de 120 minutos se estrenará comercialmente en Estados Unidos el 8 de diciembre.