México es de los mercados más nobles: Giorgia Fumanti

*La soprano promociona su más reciente disco “The collection”;

planea en un futuro una extensa gira por tierras “aztecas”.

México.- La cantante ítalo-canadiense Giorgia Fumanti, embajadora de la organización no gubernamental Save The Children, considera que el mercado mexicano es uno de los más nobles y fuertes del mundo, por lo que planea en un futuro una extensa gira por este país.

En entrevista, la soprano respondió a Notimex: “Sé que la gente en México es muy sensible, pasional y cálida como mi música. Yo nací y crecí en Italia y creo que los mexicanos como los italianos somos muy similares, somos emocionales y creo que los mexicanos pueden sentir la razón por la que canto, son grandes sentimientos que solo la música te hace sentir”.

La cantante de grandes temas en versión classical crossover, aprovechó su corta estancia en esta ciudad para hablar de su más reciente material discográfico, “The collection”.

“El álbum es una hermosa colección de 33 canciones. Es un CD doble con varias de mis canciones favoritas que he grabado a lo largo de mi carrera, como ‘Caruso’ de Lucio Dalla; ‘Nessun Dorma’, con Luciano Pavarotti, ‘What a wonderful world’, ‘You raise me up’, ‘I had a dream’, entre muchas otras.

Creo en la belleza de la música y en las canciones que permanecerán por siempre no obstante las tendencias de algún momento en específico”.

Al preguntarle cuál dueto ha marcado su carrera, Fumanti subrayó: “He cantado con grandes artistas del mundo de la música clásica, como el tenor José Carreras, Lucio Dalla, Gino Paoli, Albano, Zucchero hasta con artistas más pop como la hermosa voz de Michael Bolton y todos han dejado gran huella en mí.

Me gustaría cantar con hermosas voces mexicanas hombres o mujeres y compartir con ellos la magia de la música”.

En cuanto a su faceta de activista social, la intérprete dijo: “Estoy muy honrada de poder cantar para Save The Children, es un gran placer poder ofrecer mi voz por esta causa y me considero una artista con responsabilidad social, pero sin duda me gustaría ser considerada como Embajadora de Save The Children.

Soy mamá de dos niñas y amo cuidarlas y protegerlas al igual que amo a todos los niños y estoy muy conmovida del trabajo que hace Save The Children para proteger a los niños de todo el mundo y en este caso a los niños de Mexico”.

Por último, respondió a Notimex que después de su estancia en México buscará grabar canciones en español para su próximo disco: “Claro que volveré, pero por lo pronto regreso a Canadá para el tour navideño, luego haré tour por Estados Unidos y empezaré a trabajar en mi décimo álbum, también comenzaré a preparar el tour 2018 que incluye a China, Italia, Canadá, Francia y México entre otros países”.