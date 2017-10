México es prioritario para Canadá

* Afirma legisladora canadiense.

Ottawa.- La primera visita oficial del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México es muestra de la fuerte alianza que hay entre las dos naciones y del interés por continuar fortaleciéndola, dijo a Notimex la diputada federal Julie Dzerowicz.

La copresidenta del Grupo de Amistad México-Canadá en el Parlamento Federal formará parte de la delegación que acompañe al mandatario en su visita a México el 12 y 13 de octubre, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto.

“Para nosotros es muy importante mantener una relación bilateral cercana con México, un país prioritario”, agregó la legisladora, quien viajará a ese país desde este miércoles para reunirse con algunos legisladores mexicanos y representantes de la sociedad civil para luego unirse a la agenda del primer ministro el jueves y viernes.

La visita de Trudeau a Washington -los días 10 y 11, donde también se reunirá con el mandatario estadunidense Donald Trump- y luego a México coincide con la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que comienza este miércoles en la capital estadunidense.

La diputada Dzerowicz aclaró que el encuentro de Trudeau con Trump y Peña Nieto no tiene como principal objetivo hablar del TLCAN, aunque reconoció que sí se abordará el tema comercial porque “impacta a los tres países”.

La visita de Trudeau a México se comenzó a preparar desde que el presidente Peña Nieto realizó una visita de Estado a Canadá en junio de 2016.

“El primer ministro Trudeau está por cumplir dos años en el gobierno y es importante esta visita oficial a México para seguir manteniendo una relación bilateral fuerte”, agregó la legisladora por el distrito de Davenport, de Toronto.

Agregó que este viaje no sólo demuestra “la relación de amistad que hay entre los dos países”, sino también “el importante crecimiento de la comunidad mexicana en Canadá, no sólo en términos de número, sino de su presencia como parte del mosaico cultural de este país”. En este viaje, la diputada por el gobernante Partido Liberal se entrevistará con legisladores del país latinoamericano de todos los partidos para preparar la próxima Reunión Interparlamentaria México-Canadá, que se realizaría a principios de diciembre en la Ciudad de México.

“Mi interés es ver cómo podemos como parlamentarios apoyar la agenda de nuestros gobiernos. El año pasado en Ottawa Peña Nieto y Trudeau firmaron varios acuerdos para apoyar el medio ambiente, energías limpias, igualdad de género, educación y seguridad”.

De manera especial, Dzerowicz tiene interés en fortalecer y hacer crecer el número de mujeres legisladoras. Actualmente, en la Cámara de los Comunes sólo 27 por ciento de los parlamentarios son mujeres.

“Quisiera reunirme en México con mujeres legisladoras. Me gustaría que dialogáramos sobre cómo nos podemos apoyar mutuamente y compartir algunas ideas. Me interesa apoyar a quien quiera impulsar la participación femenina en la sociedad civil y en la política”.

La legisladora federal es hija de madre mexicana y participó en el reciente evento de recaudación de fondos a favor de los damnificados de los sismos en Oaxaca, organizado por integrantes de la comunidad mexicana en el área metropolitana de Toronto y en donde se recaudaron más de 25 mil dólares.

Canadá destinó 100 mil dólares a la Cruz Roja Mexicana y mil 500 tiendas de campaña para ayudar a los damnificados de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre.

Julie Dzerowicz adelantó que Justin Trudeau se reunirá con representantes de la Cruz Roja Mexicana.

Finalmente, destacó que la suspensión del requisito de visa a los mexicanos, desde el 1 de diciembre del 2016, ha sido algo benéfico para los viajeros y para la relación bilateral.

“Seguiremos haciendo nuestra parte para que los mexicanos puedan entrar a Canadá sin requerir visa”, dijo, aunque aclaró que el gobierno canadiense no quiere que se incremente el número de peticionarios de asilo de origen mexicano.

“Continuaremos monitoreando porque no queremos que haya un abuso del sistema de asilo, debemos estar vigilantes”, añadió.