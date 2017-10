México está de pie, con actitud y entereza: EPN

* Con la fortaleza institucional precisamente para encarar este reto y apoyar a la población que resultó damnificada”, dijo el mandatario.

El Estado mexicano tiene la fortaleza y la capacidad institucional para apoyar la labor de reconstrucción tras los sismos de septiembre, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. “En este momento estamos con toda la entereza, con toda la capacidad, con la fortaleza institucional precisamente para encarar este reto y apoyar a la población que resultó damnificada”, dijo el mandatario.

Durante la entrega de reconocimientos a cuerpos de búsqueda y rescate que participaron luego de los movimientos telúricos, expuso que los siniestros también dejaron lecciones, pues hoy hay una sociedad con una mayor conciencia de la protección civil y la prevención.

En el acto realizado en el Patio de Honor de Palacio Nacional, afirmó que hoy también existe una mayor capacidad de las instituciones del Estado mexicano en todos sus órdenes para apoyar a quienes lo necesitan, para trabajar en tareas preventivas y de apoyo después de los desastres, “y hoy es justamente el reto que estamos enfrentando”, mostrar esa capacidad institucional.

Indicó que así como se ha trabajado en colaboración con las autoridades estatales y municipales para atender la emergencia también se hará para las labores de reconstrucción, que se hará en distintas etapas.

Subrayó que lo más importante en este momento es asegurar que las familias que perdieron sus viviendas, sus casas, puedan muy pronto tener un nuevo espacio, un lugar donde regresar a vivir.

De igual manera empezará la reconstrucción de escuelas y el patrimonio cultural e informará a la población de manera periódica sobre los avances que se tengan en la tarea de reconstrucción, al lado de las distintas autoridades que también están haciendo su propia labor.

Luego de pedir un minuto de silencio en memoria de las 471 personas que perdieron la vida a consecuencia de los sismos, reconoció a todos los cuerpos de búsqueda y rescate de distintas organizaciones, asociaciones civiles, de Cruz Roja Mexicana y de instituciones gubernamentales la ayuda prestada, así como la de 24 países que enviaron ayuda y especialistas.

Peña Nieto enfatizó que “las labores de ayuda no fueron sólo de autoridades, también vimos el gesto solidario de los mexicanos de ayudar”. De igual manera, destacó el esfuerzo y la presencia del Ejército Mexicano, de la Marina-Armada de México, de la Policía Federal y de todas las entidades, “porque en esta tarea al final de cuentas nunca pretendimos un afán protagónico de quién hacia más. La convocatoria fue para prestar apoyo a quien lo estaba necesitando”. Reconoció que México ha aprendido de las tragedias “y este México de hoy es uno mucho más fuerte, con mayor conciencia social, con mayor sentido de comunidad, que a veces se llega a perder, del que teníamos hace unos años”. “Hoy es un México que está de pie, que tiene actitud, que tiene entereza. Estoy convencido de que la unidad de los mexicanos y la solidaridad es la gran fortaleza de México, pero que el amor por México es la pasión de todos los mexicanos”, dijo.

Ante integrantes de cuerpos de rescate, gobernadores, los integrantes del gabinete federal y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, resaltó que lo que distingue a los mexicanos es su solidaridad y humanismo, “esta actitud de apoyar sin saber a quién, no necesariamente por ser alguien conocido, no importando de quién se trate”.

“Se dejó sentir el apoyo solidario de miles de personas, de voluntarios que junto con las entidades gubernamentales estuvieron prestos y dispuestos a apoyar sin importar las horas dedicadas a ese trabajo, sin descanso”, apuntó después de entregar 19 reconocimientos a equipos de búsqueda y rescate y pedir un minuto de aplausos por su labor realizada en esta contingencia.

Enfatizó que si bien es de lamentar el saldo de las personas fallecidas y los daños materiales “es de reconocer y poner por encima de esta tragedia, de este dolor y de esta pena, la gran solidaridad que privó entre los mexicanos”.

Reconoció la tarea de jóvenes que a través de las redes sociales estuvieron dando información de dónde había daños, personas atrapadas, dónde había que prestar labores de auxilio y de apoyo.