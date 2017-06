México impulsa programas educativos para repatriados

*Gobierno ve a los inmigrantes repatriados de Estados Unidos

Nueva York.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México prevé que sus programas para facilitar la reinserción al sistema educativo de los mexicanos que sean repatriados de Estados Unidos sean permanentes y funcionen al margen de la actual coyuntura política.

En entrevista con Notimex, el director general de Relaciones Internacionales de la SEP, Benito Mirón, explicó que la intención es facilitar a los mexicanos que decidan o que se ven obligados a regresar a México, la continuación de sus estudios, sean menores de edad, universitarios o adultos.

En el marco de una gira de trabajo en Nueva York, Mirón explicó que el Gobierno de México continuará con sus esfuerzos por la educación de sus connacionales que residen en Estados Unidos, ya sea mediante clases para adultos u ofreciendo orientación sobre el sistema educativo estadunidense.

“Todos estos servicios van a ser permanentes. Desde nuestro punto de vista siempre que existen coyunturas que se pueden considerar de crisis es posible crear programas positivos”, declaró el funcionario mexicano.

Mirón destacó que el gobierno de México ve a los inmigrantes repatriados de Estados Unidos como “una oportunidad” que beneficiará el tejido social y la economía mexicana.

“El país los espera con los brazos abiertos, y nuestro mensaje para ellos es que si deciden regresar o tienen que regresar a México, puedan continuar con sus sueños académicos”, señaló.

Cifras oficiales mostraron que México recibió en 2016 a un total de 217 mil personas repatriadas de Estados Unidos, de los que 94 por ciento eran adultos y el resto menores de 15 años. Por el momento, el gobierno no ha notado cambios en las tendencias de repatriación.

En ese sentido, pese a que Estados Unidos no ha emprendido una deportación masiva de inmigrantes, tal como pudieron haber sugerido las declaraciones de campaña del presidente Donald Trump, Mirón precisó que su país se prepara para un escenario negativo.

Entre los programas implementados por la SEP destaca que los alumnos en edad escolar repatriados no tienen que presentar ningún documento que acredite sus estudios, salvo una declaración firmada por sus padres de que pertenecen a cierto nivel académico.

Además, se facilita el mecanismo para acreditar en México los estudios de educación superior realizados en Estados Unidos.

Otra estrategia consiste en fortalecer el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) debido a que la mayoría de los repatriados son mayores de edad.

Asimismo, para orientar a los mexicanos recién llegados al país, el gobierno federal instala módulos de información en los 11 puertos de entrada a México. La finalidad es que desde su llegada los estudiantes y sus padres cuenten con información necesaria para continuar con su instrucción académica.

Mirón afirmó que hasta el momento se han instalado seis módulos de información de la SEP. Los otros cinco serán implementados este mes, incluido uno en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

En Estados Unidos, el gobierno federal mexicano aumentará el número de ventanillas de orientación educativa en sus principales sedes consulares para pasar de las 15 que tiene en la actualidad a 29 para los próximos meses.

Además, el gobierno redoblará su apoyo a las poco más de 300 plazas comunitarias en Estados Unidos, que ofrecen servicios educativos para adultos inmigrantes.

“A nosotros nos gustaría que nuestros connacionales puedan seguir con sus sueños y que continúen con sus estudios, ya sea en Estados Unidos o en México. Y como Estado mexicano tenemos la obligación de garantizar su derecho a la educación”, enfatizó Mirón.