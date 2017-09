México, presente en goleada del Porto

*Los blanquiazules saltaron al campo con una manta con la leyenda “México estamos con ustedes”.

Porto.- Con noble apoyo a México tras el fuerte sismo que sacudió el centro del país, el equipo Porto goleó al Portimonense por 5-2 en la Liga de Portugal, donde el zaguero Diego Reyes debutó en la temporada.

La cancha del Do Dragao fue el escenario donde los blanquiazules saltaron al campo con una manta con la leyenda “México estamos con ustedes” y en el once inicial estuvieron Héctor Herrera y Jesús Manuel “Tecatito” Corona.

Ambos futbolistas mexicanos cambiaron su nombre en la espalda para que se apreciará la leyenda de “Fuerza México”, durante el compromiso que fue redondo para los Dragones.

Iván Marcano, al minuto 20, colocó el 1-0 y luego “Tecatito” Corona se entendió con Vincent Aboubakar, al 23, para hacer el 2-0 con la asistencia del sonorense. Moussa Marega (26) firmó el 3-0 antes de la media hora para encaminar al local al triunfo.

La visita recortó distancias por conducto de Shoya Nakajima, al 36, pero Porto estiró el resultado y concretó la goleada con el doblete de Yacine Brahimi (49 y 68), su segundo gol tras una buena finta del tijuanense Héctor Herrera.

Portimonense puso las cifras definitivas 5-2 con el tanto de Rubén Fernandes (73). Héctor Herrera se quedó cerca de su anotación pero su remate pegó en el poste, de tal modo que el resultado ya no se movió. “HH” jugó todo el encuentro.

Mientras que “Tecatito” Corona salió de cambio al minuto 66 para ceder su lugar a Oliver Torres, en tanto que Diego Reyes ingresó al campo al 74, en lugar de Danilo Pereira y así tuvo sus primeros minutos de la campaña con los Dragones. Miguel Layún se quedó en la banca.

Con este resultado, Porto llegó a 21 unidades, tras siete jornadas de la Primeira Liga y es líder en solitario a la espera de lo que haga Sporting Lisboa, que tiene 18.