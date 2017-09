México se ve más construido que destruido

* Papa Francisco destaca reacción de jóvenes mexicanos ante el sismo.

México.- El Papa Francisco está gratamente sorprendido con la reacción de los jóvenes mexicanos ante la emergencia y tragedia que vivió México después del sismo del 19 de septiembre, aseveró el director mundial de Scholas, José María del Corral.

Al arribar al país por encomienda del Papa Francisco para analizar la forma en que Scholas apoyará a la población damnificada por los sismos, dijo en entrevista que hoy México se ve más sólido y más construido que destruido.

“Sorprendió gratamente a jóvenes de otros países de Scholas la reacción desde el primer momento de los jóvenes mexicanos, de la juventud y del pueblo de México. Estamos sorprendidos porque prevaleció lo bueno por encima de otros temas. Salió lo mejor del pueblo mexicano. Esto es México”, subrayó.

“Afuera se vio claramente que México en plena destrucción muestra su fuerza, su construcción y solidez que tiene. Una solidez que podríamos decir para el Papa es la solidez de (la Virgen) de Guadalupe la que pudo sembrar este ADN en el pueblo mexicano”, dijo Del Corral.

Recordó que el programa educativo para jóvenes llamado Scholas, impulsado por el Papa Francisco y que ya opera en 190 países y a través de su red integra a más de 446 mil escuelas y redes educativas, trabajará de forma permanente en México después de los sismos.

“El Papa promovió Scholas pensando en que los cambios son de abajo a arriba y lo ocurrido en México muestra cómo ante semejante drama los jóvenes salieron a las calles, tomaron las calles, con este nivel de madurez”, apuntó.

“Yo no creo en la casualidad, pero creo que la desgracia que ocurrió en México apresuró para que Scholas no sea sólo un programa sino que se quede instalado de forma permanente” en este país y ello “coincide con lo que piensa el Papa: que los jóvenes serían los protagonistas del cambio, si queremos un cambio en paz”, indicó.

Aseguró que la encomienda del Papa Francisco es que primero Scholas realice un diagnóstico certero de la situación en México y a partir de ahí colaborar con espíritu religioso, ecuménico, educativo. Lo anterior donde no sólo participen escuelas y organizaciones católicas, sino también otras como judías, musulmanas, con una apertura plural, donde no importen las banderas sino un trabajo en favor de los jóvenes a largo plazo.

A su vez, el codirector mundial de Scholas, Enrique Palmeyro, expuso que el Papa Francisco ha querido hacer llegar su mensaje de manera directa y planteó no sólo el mensaje de esperanza sino de felicitación por la solidaridad que están teniendo los mexicanos en estos momentos.

“Estamos viendo cómo los mexicanos han pasado de la angustia a la unidad, a la solidaridad y al compromiso”, agregó. “Veo un país de pie, sufriendo por las víctimas, por las víctimas fatales, muchos chicos, con dolor, pero sacando fortaleza para seguir caminando”.

Palmeyro indicó que Scholas trabajará con los jóvenes para ayudar a transformar el temor en esperanza y la angustia en compromiso. Destacó el poder trabajar con los chicos de 15, 16 años para que este trabajo de solidaridad, de apoyo con los damnificados, se mantenga a lo largo del tiempo.