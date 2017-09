México tiene un gran desafío en la educación de las niñas

* El país busca tener una educación completa, con un mejor futuro,

sin discriminación, igualdad y que acabe con la pobreza: Malala Yousafzai.

La activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2014, Malala Yousafzai, dijo que en México existe un gran desafío para la educación de las niñas, ya que dos millones de ellas que no tiene acceso al aprendizaje.

“Estamos trabajando en México, es un desafío enorme, más de dos millones de niñas no estudian, la mitad de ellas salen antes de terminar su educación secundaria, muchas no terminan su educación”, destacó durante su participación en el evento México Siglo XXI de Fundación Telmex-Telcel.

En ese sentido, apuntó que existen grandes desafíos en México y “deben de subrayarse, también a nivel global, porque si no se subraya, si no se hace conocido, es muy difícil desafiarlo, hace que la gente no esté consciente”.

Por ello, dijo que los líderes gubernamentales tienen que realizar las medidas necesarias para que todos los niños accedan a la escuela, “deben de prestar atención al aprendizaje de las niñas tal y como prestan atención a sus hijos”.

Expuso que en ese sentido México busca tener una educación completa, que proporcione un mejor futuro, sin discriminación, igualdad y que acabe con la pobreza.

Las niñas deben de creer en sí mismas, refirió, “las niñas mexicanas son apasionadas y pueden hacer mucho más, y lo están demostrando con sus grandes historias, están haciendo frente a tantas dificultades, así que creen en ustedes”.

Mencionó que los estudiantes del país le han mostrado su apoyo a través de medios sociales, de donaciones, de cartas, pero todavía se puede hacer más, “lo que quiero pedir es que se unan a la campaña para la educación de niñas y que empiecen a creer en sus voces”.

Comentó además que espera que en 10 años exista un mayor número de niñas que accedan a la educación a nivel mundial.

“Existe el potencial para la sociedad y lo estamos perdiendo, educar a las niñas no sólo es beneficioso para ellos sino para toda la comunidad, para el país en materia económica, para el desarrollo. Sólo debemos despertar nuestra mente para los beneficios incontables de la educación”.

Dijo que la equidad de género en los últimos años ha cambiado, pero sigue siendo un gran desafío, ya que hay 130 millones de niñas en el mundo que no reciben educación, por lo que se debe de seguir luchando.

Ante estudiantes, mencionó que se requiere creer en uno mismo, mostrarse como son, no ponerse límites ni subestimarse en ningún momento.