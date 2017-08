Miles de inmigrantes marcharon en N. York

* Para defender programa DACA.

Nueva York.- Miles de inmigrantes y sus aliados marcharon ayer en la ciudad de Nueva York, a fin de exigir la permanencia del programa de deportación diferida o DACA ante los informes que sugieren que el presidente estadunidense Donald Trump considera la posibilidad de eliminarlo.

Coreando consignas como: “¿Qué queremos? Justicia. ¿Cuándo? Ahora”, “Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son aquí bienvenidos” y “El pueblo unido, jamás será vencido”, miles de jóvenes y sus aliados se presentaron a las 18:00 horas locales ante la Torre Trump frente al Central Park.

La marcha fue organizada como respuesta a los informes de prensa que señalan que Trump considera eliminar un programa que ha dado permisos de trabajo a casi 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante su niñez, 70 por ciento de los cuales son mexicanos.

La eliminación de DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) sería un duro golpe para inmigrantes que han pasado prácticamente toda su vida en Estados Unidos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios o profesionistas que comienzan su vida profesional.

Angélica Ordoñez Pérez, quien emigró del Estado de México hace 17 años y se beneficio del DACA en 2012, declaró a Notimex que este programa transformó su vida por completo. Ahora tiene un mejor empleo, con el que puede sufragarse la carrera de enfermería y ayudar a sus padres.

“Si Trump elimina el DACA sería devastador para mí. Perdería mi trabajo y tendría que dejar la escuela, porque con ese dinero es que me pago mis estudios. Probablamente me tendría que regresar a México”, explicó Ordoñez Pérez.

Por su parte, Gloria Estela Mendoza Medina, quien emigró hace 17 años de la Ciudad de México, expresó que cuando se graduó de la universidad pensó que nunca ejercería la profesión para la que estudió, hasta que fue aprobado DACA por el presidente Barack Obama.

“Ese mismo año fue aprobado DACA, lo que me dio la oportunidad de ejercer mi profesión en vez de quedarme estancada. Ahora tengo permiso de trabajo y tengo más oportunidades de obtener un mejor salario”, indicó Mendoza Medina.

Con pancartas en las que se leía: “todos somos inmigrantes”, “Amo a los inmigrantes” o “Unidos con los Dreamers”, entre los manifestantes se podían notar miles de migrantes latinos, asiáticos y afrodescendientes, aunque también cientos de estadunidenses anglosajones.

La marcha fue organizada y respaldada por más de una docena de grupos civiles, así como por legisladores y senadores locales.

Para César Boc, quien llegó a Estados Unidos de Guatemala a los 11 años de edad, DACA “le cambió la vida” porque le permitió tener una licencia de manejo, seguro médico y un empleo que le proporciona todos los beneficios contemplados ante la ley.

“Sería muy duro para mí si terminara DACA, y para mi familia, pues perdería mi empleo, mi seguro médico y mis beneficios”, aseguró Boc.