Miss Universo no sólo resalta la belleza: Lourdes Figueroa

*La modelo y ex Miss Guatelama considera al certamen

una plataforma que sirve para cumplir metas profesionales.

México.- La modelo y ex Miss Guatemala 2009, Lourdes Figueroa, reconoce que los certámenes de belleza son una plataforma que sirve a las concursantes para que cumplan sus metas profesionales, pero también para realizarse como seres humanos.

En entrevista en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, señaló: “Desde que gané Miss Guatemala, mi vida dio un giro de 360 grados, especialmente después de estar en Miss Mundo en 2011, porque ahora no sólo soy parte de Miss Universo, sino también conductora de un programa que realizo desde las entrañas del certamen”.

Luly, como se le conoce, conduce el programa “Camino a La Corona”, a través del cual informa todo sobre las concursantes, entre ellas, la mexicana Denisse Franco.

“La gente sabrá en dónde y cómo viven las concursantes, dará cuenta de sus buenos o malos hábitos y de sus defectos y virtudes, con el fin de mostrar su lado más humano”.

La ex Miss Guatemala puntualizó que está concentrada en la televisión, y que más adelante traerá a México su línea de ropa interior y buscará desarrollar alguna faceta empresarial.

“Estoy en la construcción de esta alternativa empresarial, pero por lo mientras quiero dar a conocer que ahora este certamen universal no sólo resalta la belleza, sino a la mujer”, finalizó.