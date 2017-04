Morena debe quitar candidatura a Delfina: PRD

POR: GUADALUPE DE LA CRUZ

Omar Ortega Álvarez, así como el coordinador de Campaña Luis Sánchez Jiménez en conferencia de prensa hicieron un llamado a los integrantes de MORENA que prediquen con el ejemplo, haciendo valer sus valores morales de “honestidad”.

La pregunta, dijo, que van hacer, le van a quitar la candidatura a Delfina Gómez, ya que en el caso de Eva Cadena casi la linchan, le retiraron la candidatura, la dejaron sola y ahora con la aspirante al gobierno mexiquense, que van hacer?.

“Solicitamos que la candidata de Morena, Delfina Gómez renuncie a la candidatura que hoy ostenta, debido a que aceptó que cuando fue alcaldesa de Texcoco se les descontó una parte de su salario a los trabajadores.

“Si bien he cierto no cometió un delito electoral si lo hizo cuando estuvo al frente de un Ayuntamiento, al atentar con el salario de los trabajadores y aludiendo a los estatutos que tanto predican de honestidad y transparencia, que van hacer, la van a destituir o en este caso no hay celo de la honestidad”.