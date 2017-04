Morena es hipócrita

* Teresa Castell arranca proselitismo con su “TereBus”; arrecia críticas contra la izquierda.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Los Partidos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD) tras impugnar las candidaturas independientes no sólo cuestionan el registro que emitió el órgano electoral, sino las firmas emitidas por los ciudadanos para expresar el apoyo, advirtió Teresa Castell de Oro Palacios, por lo que presentó una contrademanda.

Previo a arrancar formalmente con su actos de campaña, Castell de Oro Palacios acudió al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para presentar un recurso que frenen los presentados por Morena y PRD a quienes calificó de “hipócritas”, ya que no renunciará a participar en la vida democrática del estado.

“Están poniendo en duda no solamente la candidatura, sino las mismas firmas que la ciudadanía dio para el apoyo. El IEEM fue muy claro y dictaminó positivamente, esto es muy claro con estos dos partidos, no están respetando a las instituciones, no están respetando a la ciudadanía”, señaló.

Teresa Castell indicó que, ambos partidos de izquierda, especialmente, Morena, son un peligro para el Estado de México y privilegian la doble moral, pues mientras su candidata Delfina Gómez Álvarez acusa, por un lado, ser víctima de misoginia por parte de su adversario, por el otro, sus representantes ante el Consejo General del IEEM, la agreden al presionar para que se le retire la candidatura independiente. La primera candidata independiente del Estado de México pidió a los partidos que la dejen trabajar y respeten la voluntad de la ciudadanía, pues no la han dejado de hostigar desde que manifestó su intención de querer hacer un cambio por los ciudadanos. “Los partidos tienen mucho miedo de lo que represento, que es a la verdadera ciudadanía, y a que ellos desaparezcan (…) Esto no lo voy a detener, cada vez que sea necesario que restablezcamos derechos, lo haré. Si tengo que venir 10 veces a la semana, 10 veces voy a venir, para que entiendan que la democracia es real y ellos no la representan”, agregó.