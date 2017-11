MORENA y PAN impugnarán selección de autoridades auxiliares

POR Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

En las elecciones del 1 de julio del 2018, una vez más las autoridades auxiliares del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), estarán partidizadas y no ciudadanizadas, recriminaron MORENA y PAN.

Lo anterior, luego de que el IEEM esté día designa a los consejeros electorales distritales y municipales, aunque no -descartó- que algunos sean integrantes de institutos políticos.

MORENA y PAN impugnarán todo el proceso de selección de las autoridades auxiliares. El primero ventiló no se le permitió acceder a la información de los postulantes y el segundo recriminó que el órgano fracasó en fomentar la cultura cívica en la entidad.

El consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godinez descartó infrinjan la ley, porque -argumentó- los lineamientos para los aspirantes a consejeros municipales y distritales, no condicionan que no sean militantes y en su caso ésto no influye para que sean imparciales.

Facebook: Gerard García

Twitter:@GeraGaher