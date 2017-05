Muere Chris Cornell, gran impulsor del movimiento grunge

* El vocalista de Soundgarden y Audioslave falleció a los 52 años de edad

después de colgarse en el baño de la habitación de su hotel.

Los Ángeles.- El cantante Chris Cornell, quien fuera vocalista de las bandas Soundgarden y Audioslave, y uno de los impulsores del grunge en la década de los 90, falleció a los 52 años de edad en Detroit.

Uno de los representantes del vocalista, emitió un comunicado en el que informó que Cornell falleció el miércoles por la noche.

“Su esposa Vicky y su familia se encuentran sorprendidos al enterarse de su repentino e inesperado deceso, y estarán trabajando estrechamente con el médico forense para determinar la causa. Agradecen a sus fans por el amor y lealtad que le tienen y piden que su privacidad sea respetada en este momento”.

Cornell fue una figura clave en la escena del grunge en Seattle, a la cual también pertenecieron las agrupaciones Red Hot Chili Peppers, Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains y Soundgarden, ésta última que fundó en 1984 con el guitarrista Kim Thayil, el baterista Matt Cameron y el bajista Hiro Yamamoto.

Chris Cornell también fue vocalista de Audioslave, banda aclamada por la crítica formada por tres de los ex miembros de Rage Against The Machine, Tom Morello, Tim Commerford y Brad Wilk. Este grupo comenzó como una idea de Rick Rubin, productor que ya había trabajado con Soundgarden.

El 15 de febrero de 2007, el cantante anunció públicamente que dejaba la banda por diferencias personales y musicales irreconciliables entre sus miembros. Como solista grabó más de cinco álbumes.