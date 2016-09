Municipios flojos, denuncian

* Insuficientes normas de ayuntamientos para agilizar la apertura

de empresas.

Isabel Blancas

A pesar de que varios municipios han tomado acciones para mejorar y agilizar la tramitología para la apertura de empresas, este esfuerzo no ha sido suficiente pues aún se tienen muchos rezagos, aseguró Rocío Fuentes Ríos, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas en el Estado de México.

Destacó que a pesar de que se han tenido avances, según el Doing Business, en materia de apertura de empresas lo que se ha hecho no es lo que necesitan los empresarios para salir adelante del momento económico adverso que se vive.

Reconoció que hay trámites que aún tardan cerca de tres meses y esto retrasa las inversiones y deja al descubierto que la respuesta gubernamental no es la que se requiere.

Dijo que la parte del financiamiento también es un factor importante y que limitan a los micro empresarios y emprendedores, lo que detiene también la generación de empleos y la detonación de desarrollo económico en ciertas regiones.

Reconoció que estos problemas se presentan en todos los municipios aunque hay algunos que por sus condiciones de distancia por ejemplo, es más común que se den por cuestiones como falta de tecnología y conocimiento de los apoyos que ofrece el gobierno y que pueden apoyar a ciertos grupos.

Finalmente, consideró es necesario continuar y fortalecer los esquemas de mejora regulatoria que permitan obtener los resultados deseado, en un tiempo adecuado y con ello mejorar las condiciones económicas del país y el estado.