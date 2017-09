Murió la leyenda del boxeo Jake LaMotta

Los Angeles.- Jake LaMotta el ex campeón de peso mediano cuya historia fuera retratada en “Raging Bull” falleció en esta ciudad a la edad de 95 años, informaron sus familiares.

LaMotta, un peleador campeón de peso mediano que tuvo batallas épicas con Sugar Ray Robinson definió el boxeo en la década de 1940 y principios de los años 50.

El ex campeón, conocido por muchos sólo como el héroe-antihéroe en conflicto en “Raging Bull”, la película basada en su autobiografía, fue un luchador con un récord de 83-19-4 en su carrera de 14 años.

Peleó contra Robinson seis veces – dos veces en un período de tres semanas en 1943 – ganando sólo una vez. En su combate final, conocido como la versión del boxeo de la “masacre del Día de San Valentín”, perdió su título que había ganado previamente en polémica batalla.

Robinson ganó cuando el réferi detuvo la pelea en el asalto 13 de ese 14 de febrero de 1951, pelea en el antiguo estadio de Chicago, mientras que un LaMotta golpeado e indefenso estaba colgado en las cuerdas.

Ambos pelearon primero en 1942, con Robinson ganando una decisión de 10 asaltos en Nueva York.

Luego, el 5 de febrero de 1943, LaMotta le entregó a Robinson su primera derrota después de 40 victorias profesionales, dejándolo fuera del ring antes de ganar una decisión de 10 asaltos en una pelea en Detroit.

La revancha ocurrió exactamente tres semanas más tarde y fue ganada por Robinson, nuevamente en 10 asaltos.

Giacobbe LaMotta nació el 10 de julio de 1921, en el Bronx, y creció luchando. Como un joven en su vecindario italiano, fue instado por su padre para luchar contra otros niños.

“Yo solía luchar en las calles mucho”, dijo LaMotta al New York Daily News en 2006. “Siempre estábamos luchando, ya sea de verdad o por diversión.