Nada se esconde

* Secretario de Gobierno niega que la administración estatal maquille u oculte cifras.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A 25 días de concluir la administración, el Gobierno de Eruviel Ávila Villegas ha cumplido con la aplicación Alerta de Género, aunque han existido casos de excepción lamentables como el de la doctora Jessica Sevilla, aseguró la Secretaría General de Gobierno del Estado de México.

El encargado de la política interna la entidad,, José Manzur Quiroga, defendió que la gestión saliente no ha escondido ninguna cifra de muertes violentas de mujeres, homicidio doloso, así como de algún otro delito de alto impacto o común, aunque -reprochó- han pedido que se midan por la tasa de cada cien mil habitantes.

“Vamos a platicarlo de acuerdo a la dimensión que tiene el Estado de México, siempre lo digo con un solo feminicidio el gobierno de Eruviel Ávila Villegas no está contento, pero también hay que comprender que es el estado más dinámico de la República, un estado con más de 17 millones de habitantes”, acotó.

Resaltó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado sigue de manera puntual con la investigación de la doctora Jessica Sevilla, caso que ha tenido un tratamiento especial al reunirse de manera personal con los familiares de la víctima.

“Se está trabajando, hemos estado en contacto con la familia, con la mamá, con el papá y también con la pareja sentimental, se está trabajando en el tema y seguramente la Fiscalía tendrá resultados”, mencionó.

El segundo a bordo de la entidad, Manzur Quiroga, aclaró que las cifras de feminicidios y homicidios dolosos no han sido alterados, ya que éstos son manejados por la federación y no únicamente por el estado, por lo que no ve dolo en las estadísticas dadas a conocer a la opinión pública.

Batas blancas

El secretario general de Gobierno, José Manzur, desconoció que a partir del caso de Jessica Sevilla, la comunidad universitaria de medicina y doctores egresados se digan preocupados por la seguridad, lo que los llevaría a no ocupar batas blancas.

No obstante, afirmó que la administración mexiquense estará atento con el sector, pero consideró como un exceso que decidan no ocupar su vestimenta tradicional.