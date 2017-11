Nadal se retira de la Copa Masters

*Su compatriota Pablo Carreño tomará su lugar y asegura que no

desaprovechará la oportunidad de participar en el prestigioso certamen.

Londres.- Luego de confirmarse que será el reemplazo de Rafael Nadal en las Finales de la ATP, el tenista español Pablo Carreño aseguró presentarse al torneo sin presión y sin nada que perder, pero cuando salte a la cancha querrá ganar.

El raquetista de 26 años, quien se encuentra posicionado en el puesto 10 de la clasificación mundial, mencionó ante los medios que no le agrada la situación por la que está pasando su compatriota, número uno del mundo; sin embargo, no desaprovechará la oportunidad de participar en el prestigioso certamen.

“A mí, obviamente, no me gusta que un compañero y un amigo se tenga que retirar, pero es una oportunidad muy importante para mí y voy a intentar aprovecharla”, afirmó el nacido en Gijón. De igual manera, aclaró que a pesar de ver la situación sobre la lesión en la rodilla de Rafa, no especuló y esperó a que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) hiciera oficial su participación en el certamen británico. “Me escribieron de la ATP para decirme que era oficial. Es verdad que recibes muchos mensajes de ‘Rafa no puede más’, ‘está mal de la rodilla’, ‘está cojo’, pero bueno, hasta que no recibes la confirmación oficial de que estás dentro no te haces ilusiones”, indicó. Para lograr clasificarse a la ronda de semifinales, Carreño está obligado a ganar sus dos encuentros ante el austriaco Dominic Thiem y el búlgaro Grigor Dimitrov, además de esperar la combinación de otros resultados. “Seguramente será difícil, porque ellos ya llevan un partido, Thiem ya jugó el año pasado. Va a ser complicado. Cuando salte a la pista va a ser todo nuevo. También es verdad que ellos ya llevan un partido encima y yo quizás esté un poquito más fresco”, puntualizó. Por otra parte, en conferencia de prensa Nadal habló sobre su salida del torneo: “estoy fuera. Mi temporada se ha terminado. He cumplido mi compromiso con el torneo, con la ciudad y conmigo mismo”. Agregó que él intentó pero que estaba consciente de que podría ser su último partido, esto por el dolor que sintió durante el encuentro, calificando de milagro el poder haber competido ante el belga David Goffin.

“Quería terminar de la mejor manera posible, pero no estoy aquí para tener suerte, sino para ganar. Si no voy a tener ninguna opción, no tiene sentido continuar”, explicó.