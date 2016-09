Narro Robles respetará ajuste a presupuesto de sector salud

Ante el ajuste de más de 10 mil millones de pesos al sector salud, José Narro Robles, dijo que respetará la decisión del gobierno del que forma parte y no emprenderá ningún tipo de defensa de los recursos en la Cámara de Diputados, pues “entiendo las dificultades que se tienen en las finanzas públicas”.

“No voy a emprender ninguna acción, no me toca, formo parte de un gobierno, entiendo las restricciones y claramente lo digo, no acudiré a la Cámara baja”, respondió el secretario de Salud.

En conferencia de prensa conjunta tras inaugurar con su homóloga en Dinamarca, Sophie Lohde, el Foro de Cooperación Dinamarca-México para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, Narro Robles externó su deber de responsabilidad frente a las condiciones del Presupuesto.

Dijo estar “absolutamente comprometido con la política gubernamental, formo parte de un gobierno, orgullosamente lo digo y entiendo las dificultades que se tienen en las finanzas públicas”.

En materia de salud, dijo, conviene ver la historia y la historia de 2000 a 2016 es que el presupuesto de la Secretaria de Salud y de los servicios de salud se multiplicó 6.2 veces.

Ha habido momentos en los que con mejores condiciones presupuestales, pero “este es un momento difícil y tenemos que hacer un gran esfuerzo”. Y hoy, remarcó, Narro Robles, el presupuesto está en manos de los legisladores.