Niega Delfina contacto con equipo de Isidro Pastor

POR: Guillermo Guadarrama

Ante el supuesto de que los integrantes de la campaña del ex candidato independiente, Isidro Pastor Medrano, dijeron aportar su voto a la campaña de Morena, la candidata Delfina Gómez Álvarez comentó que no tiene contacto con el ex aspirante.

Argumentó que el voto duro es el de la ciudadanía y no únicamente el de los altos funcionarios: “Para nosotros el voto útil es el de todos los ciudadanos, independientemente de que sean militantes de otros partidos o no”.

Cabe destacar que integrantes del equipo de Isidro Pastor dijeron que votarían por el partido de la izquierda, a lo que Gómez Álvarez agregó que serán tomados como el voto común de cualquier ciudadano.

Argumentó que será la ciudadanía la que elija el próximo 4 de junio los que decidan la victoria de la candidata Delfina Gómez, sin importar que sean los ex trabajadores de Isidro Pastor, quienes voten a favor de la candidata.