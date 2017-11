No bajar la guardia contra el secuestro, llama Osorio Chong

*Asegura que el gobierno no escatimará recursos hasta abatir este flagelo.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no se bajará la guardia ni se escatimarán recursos hasta lograr el objetivo de alcanzar la tasa cero en materia de secuestros, delito grave que, dijo, afecta severamente el tejido social y que no debe quedar impune.

Al inaugurar en Mazatlán, Sinaloa, la 22 Reunión Nacional de Análisis del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, señaló que este flagelo exige una respuesta firme, eficaz y corresponsable de todas las autoridades, pues “mientras haya una sola víctima, la tarea no estará concluida”.

En este marco, comentó que por encima de intereses o visiones particulares, nos debe unir un mismo objetivo, lograr una tranquilidad duradera y “para llegar a esa tasa cero hay que trabajar, no solo (emitir) discursos”, acotó.

“Por eso, ante este reto no tiene lugar pensar en competencias; tiene lugar pensar en trabajo conjunto y pensar en resultados”, añadió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Recordó que para ello se puso en marcha durante la presente administración la Estrategia Nacional Antisecuestro, mediante la cual se han logrado, gracias a las acciones coordinadas, avances importantes en la reducción de ese flagelo.

Ejemplificó que de enero a septiembre de este año se observa una disminución de casi 15 por ciento, en relación con el mismo periodo de 2012.

Además, de los 10 estados que entonces representaban 81 por ciento de la incidencia, nueve han registrado una reducción y a ello se suma el fortalecimiento institucional a nivel local. Sin embargo, “mientras haya un solo secuestro no debemos bajar la guardia ni escatimar recursos hasta lograr el objetivo de tasa cero”, remarcó.

El responsable de la política interna del país destacó la urgencia de continuar con el fortalecimiento institucional de las Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS), realizando las adecuaciones legales para que cuenten con facultades y herramientas adecuadas para desempeñar su responsabilidad.

Ante ello, anunció que planteará ante la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), la necesidad de que quienes forman parte de las Unidades no deben dedicarse a enfrentar otro tipo de delitos y de que se incrementen sus percepciones salariales.

“Quedamos, acordamos que los que están preparados para enfrentar los secuestros, no podían dedicarse a enfrentar otro tipo de delitos, no importando que se diera baja incidencia de delitos del secuestro en sus estados”, recriminó.

Osorio Chong indicó que ningún estado puede confiarse “ni los que van a la baja, ni los que tienen secuestros, ni donde no existen secuestros. Las Unidades tienen que estar listas, fortalecidas, consolidadas en cada una de las entidades”.

Dio a conocer que se cuenta ya con 32 Unidades Especializadas y 15 subsedes en aquellos estados que por extensión territorial e incidencia así lo requieren. Se trata, anotó, de instituciones formadas, “sí, instituciones, esas que unos reniegan, que unos rechazan, que unos no quieren. Nosotros las fortalecemos, las creamos y las consolidamos”. Esas Unidades Antisecuestros, dan respuesta, a muchas miles de víctimas en el pasado y, por supuesto, en el presente, a las cuales se les ha otorgado apoyo financiero para su operación.

En lo que va de la presente administración, “se ha invertido través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, más de dos mil 100 millones de pesos en ellas”, puntualizó.