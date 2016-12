No confundir solidarios con obligación

* Jorge Olvera García rector de la UAEM, mantiene apoyo a trabajadores defraudados por supuesta caja de ahorros.

Guadalupe de la Cruz

Jorge Olivera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), informó que la institución se encuentra apoyando a los trabajadores defraudados por una supuesta caja de ahorros, a pesar de que no es obligación de ésta, fraude que fue cometido por los mismos integrantes del sindicato.

“La Fiscalía ya tiene avances en las investigaciones referentes a este tema, nosotros hemos sido solidarios, que no se confundan con obligación, es la caja de ahorro de ellos en donde las autoridades universitarias no tienen ninguna injerencia”.

Olvera García mencionó que ya se han reparado algunos daños sin ser obligación de la Universidad, por lo que no tienen por qué verlo así los afectados.

“La Universidad no tiene la obligación de hacerse responsable de lo que pasó, sin embargo, estamos en la mejor disposición de apoyarlos, porque sabemos los riesgos a los que se enfrentaron”.

Por otra parte, el rector de la Máxima Casa de Estudios dejó en claro que por el momento no se encuentra interesado en alguna aspiración política y mucho menos en ocupar algún cargo de gobierno, dedicándose por completo a su labor como rector hasta el último día de su gestión.

Finalmente, el catedrático señaló que esos cargos son para los políticos profesionales, dejando claro que no pertenece a ningún partido en especial, por lo que seguirá dedicándose a la docencia.