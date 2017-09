No es deseable que en la Cámara haya diferendos

* Osorio Chong confía que Congreso logre acuerdos sobre tema de fiscal.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, confió en que los legisladores logren los consensos necesarios en torno a la designación del titular de la Fiscalía General de la Nación, pues dijo que para el gobierno federal no es deseable que en la Cámara de Diputados haya diferendos. Entrevistado en Tlapa de Comonfort, Guerrero, al término de una gira de trabajo, reiteró su disposición de dialogar con los legisladores y sus coordinadores parlamentarios, cuando así lo consideren, y en los temas que a ellos les interesa.

“Hay un tema que puede poner en crisis a la Cámara de Diputados, cosa que no es deseo del Gobierno Federal”, anotó el responsable de la política interna del país, quien expresó que “si esto sirve (el diálogo) para destrabar temas, estamos en la mejor disposición. “Yo estoy siempre cuando me han llamado la Cámara de Diputados y el Senado, incluso cuando nos convocan los congresos locales y los presidentes municipales, y lo seguiré haciendo”, añadió el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Indicó que en el Legislativo “traen un tema de la Cámara de Senadores que ellos están discutiendo, pero traen además en el escenario público, un tema asumiendo que hay una oposición del gobierno respecto al planteamiento que están generando de que se le dé pase automático al procurador (General de la República).

En este marco, Osorio Chong dejó claro que la iniciativa para quitar ese transitorio que los mismos diputados aprobaron “(…) está ahí en su propia Cámara”.

Por ello consideró que los legisladores deben debatir el tema y en su caso aprobarlo, “entonces se modifica todo esto que hoy están haciéndolo como un nubarrón”. En materia de seguridad, reiteró que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, contará con todo el respaldo del Ejército, de la Marina y de la Policía Federal, en apoyo a la seguridad de los habitantes de esa entidad.