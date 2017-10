No es tiempo de aspiraciones

* Diputada federal, Laura Mitzi Barrientos, dice no estar distraída con tema electoral; primero resultados.

Redacción 8 Columnas

La diputada federal del PRI por Toluca, Laura Mitzi Barrientos Cano, afirmó que éste no es momento de pensar en elecciones sino en dar resultados a la ciudadanía y para el caso concreto de la capital mexiquense precisó que los actores políticos de su partido deben sumarse al trabajo del alcalde, Fernando Zamora Morales, para obtener buenos resultados y una calificación aceptable de la ciudadanía.

Al mismo tiempo dijo que los priístas están despreocupados por la creación del Frente Ciudadano por México de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como por lo que haga o deje de hacer Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pues ante la emergencia provocada por los terremotos de septiembre pasado la oposición ha mostrado una incongruencia.

En plática con 8 Columnas, Barrientos Cano no dudó en anticipar que para los comicios del 2018, tanto federales como locales, la ciudadanía le refrendará al PRI su confianza ya que es el único partido que se ha preocupado por resolver los problemas, enfrentar los desafíos e impulsar los cambios necesarios para apuntalar el desarrollo de la nación.

“Es momento de trabajar con unidad, eso es lo que digo con gran congruencia; si al presidente municipal Fernando Zamora le va bien, nos va bien a todos nosotros, incluidas nuestras aspiraciones. Este es un momento para ejercer con plenitud mi responsabilidad de diputada federal. Amo profundamente Toluca y como priísta que soy, desde hace 25 años, voy a ser muy prudente, esperaré los tiempos establecidos por mi partido; no me quita el sueño, estoy enfocada a mi tarea de legisladora”.

“Es un municipio fuerte porque es industrial, porque está conectado. Toluca da de qué hablar, hay muchas aspiraciones y proyectos que trazar, pero hay que ayudar al presidente Fernando Zamora para que haga muy bien las cosas y que logre una buena calificación de los ciudadanos”, puntualizó.

La diputada federal presentará en los siguientes días su segundo informe de actividades legislativas, con la instrucción partidaria de no recurrir a los eventos pomposos sino a una efectiva estrategia de comunicación en la que no se destinen recursos que en estos momentos deben ser utilizados para otras asignaturas.

“Tengo buenas cuentas que entregar porque he sido puntual a las convocatorias y participo en las comisiones en las que estoy asignada. A dos años de ser diputada hoy puedo decir que he participado en tres ocasiones en tribuna, una de ellas hablando de temas de igualdad y equidad, en la promoción del empleo y otra en temas ambientales”, agregó.

No obstante, reconoció que la clase política enfrenta en este momento un alto grado de desconfianza de la ciudadanía ante hechos y acciones de malos gobernantes y representantes populares de todos los partidos políticos.

“Tengo que invitar a la ciudadanía, que están muy activos en el quehacer de los actores políticos, a que revisen a la persona, que analicen los resultados de los políticos. Que nos den la oportunidad de demostrarles quiénes somos y cómo nos hemos formado a lo largo de estos años. No podemos cerrar los ojos o minimizar la opinión de la ciudadanía, lamentablemente los políticos estamos muy mal calificados. Estoy consciente que debemos mejorar la comunicación, a decirle a las personas que somos iguales con diferentes responsabilidades

Laura Mitzi Barrientos habló de la incongruencia de los partidos opositores al PRI que ya andan en campañas adelantadas o están buscando aliarse pese a sus profundas discrepancias, pero aun así -sostuvo la congresista- el tricolor les sacará la vuelta en las siguientes elecciones.

De manera precisa la diputada Barrientos criticó el hecho de que PAN y PRD no hayan renunciado al financiamiento público para lo que resta del año como prueba de solidaridad con los mexicanos que resultaron afectados tras los terremotos del mes pasado.

“Lo que hizo el PRD fue una plataforma de exigencias al gobierno federal sobre austeridad y sacrificó a sus trabajadores. El CEN del PRD le pidió renuncia a cientos de trabajadores que se quedaron sin empleo; el PAN ha demeritado las acciones del gobierno federal. El PRI ha atendido una de las demandas más añejas de la sociedad en el sentido de que no se destinen más recursos públicos a las campañas políticas”

“El PRI también hizo la propuesta formal para eliminar diputados plurinominales y además pidió que se reconduzcan algunos recursos, que estaban asignados para los diputados, para que vayan a los afectados del sismo, estamos hablando de 10 mil millones de pesos, que integran un fondo para reconstruir escuelas y viviendas”, indicó.

Finalmente la diputada Laura Mitzi sentenció que el PRI está ocupado en su propia estrategia, por lo que panistas, perredistas y morenistas tendrán respuesta oportuna del Revolucionario Institucional en las urnas del 1 de julio del siguiente año.