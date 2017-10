No faltan los abusivos

* Tras denuncia por supuesto abuso en pipas de agua en Nezahualcóyotl la dependencia federal ya hace operativos.

Guillermo GUADARRAMA

Después de haberse difundido a través de redes sociales una denuncia ciudadana de un supuesto aumento de precio en pipas de agua potable en el municipio de Nezahualcóyotl, la Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) anunció que ya se esta atendiendo el tema.

El director general de delegaciones de esta institución, Alberto Lepe Lepe, comentó que ya se esta analizando el precio del agua potable en el municipio, para evitar que éstos se aprovechen de la necesidad de los habitantes en estos momentos de vulnerabilidad.

Cabe destacar que los habitantes de Nezahualcóyotl han comentado que el precio de este producto se ha elevado hasta en un 200 por ciento.

Hasta el momento, no se han detectado este tipo de anomalías durante la investigación de la PROFECO, sin embargo, esta institución exhortó a las empresas a comportarse a la altura de la contingencia que se vive en algunos municipios.

Se com entó que la delegación encabezada por Jorge Hernández se mantiene atenta a los llamados de la ciudadanía para tomar las medidas necesarias en caso de que existan irregularidades en los precios.

«Tenemos conocimiento de estas denuncias, la delegación en Neza está atenta a que no sucedan estos atropellos, invitamos a quienes son proveedores de agua potable en pipas, se comporten a la altura de esta emergencia nacional», comentó Humberto Lepe.

Se comentó que las multas, en caso de encontrar este tipo de irregularidades, serán de hasta 2.5 millones de pesos y que la PROFECO ya realiza los operativos para encontrar a los responsables de estos aumentos de precio.