No hablamos de un mundo rosa: JZ

* De ganar elecciones, el PRD ofrecerá más de 2 mil pesos mensuales durante medio año a mexiquenses sin trabajo.

Guadalupe de la Cruz

Juan Zepeda Hernández, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México, dio a conocer que entre sus propuestas destaca el Seguro de Desempleo, que aplicará para hombres y mujeres, quienes podrán inscribirse por un lapso de seis meses.

No será dinero tirado a la basura, dijo, pues quienes soliciten dicho beneficio recibirán una capacitación y tendrán que avalar que cumplen con lo que el gobierno les pide, de lo contrario, perderán dicho empleo, que será remunerado con el salario mínimo y llegará a un total de 30 mil personas.

«Lo que se les pagará es correspondiente a un salario mínimo, el cual se calcula en dos mil 294 pesos mensuales, con el objetivo de que en el lapso de seis meses se autoemplen o consigan otro mejor».

Zepeda Hernández precisó que este modelo le costará al gobierno 500 millones de pesos cada medio año, pero aclaró que contará con todos los esquemas de seguridad para que el beneficio llegue a los desempleados de verdad.

Lo anterior, en entrevista en la glorieta del coyote en Nezahualcóyotl, donde se reunió con un grupo de motociclistas que lo ayudarán en su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y su protección, “ellas serán las mayormente beneficiadas por esta iniciativa, ya que a diario 400 mil féminas salen en busca de empleo”. “En mi gobierno las mujeres serán un factor importante, nosotros no hablamos de un mundo rosa, pues ése sólo existe en la mente de aquellos que no conocen la problemática real. Sabemos que son víctimas de violencia intrafamiliar, económica, psicológica, física, emocional, pero en los bikers tengo aliados, son rudos pero contra aquellos que se quieran pasar de lanza contra las mujeres, serán mis aliados para proteger a las mujeres”.

Por otra parte, Juan Zepeda mandó un mensaje a aquellos que piden que decline a favor de MORENA: “serenos, morenos, a todos aquellos que me piden declinar”. “A esta contienda le quedan tres semanas: será como ayer en la pelea de Canelo contra Chávez Jr, ya no estaban los sparrings, ni los managers, ahí nada más pelea quien tiene el mejor talento, la propuesta, la estrategia, y ahí está el resultado: uno podrá traer toda la leyenda del boxeo atrás, pero en el ring sólo estaremos nosotros”.