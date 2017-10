No hay imposibles: Eruviel

*El ex gobernador del Estado de México inicia en Iztacalco encuentro con la

militancia capitalina, a quienes reconoce como forjadores de la Ciudad de México.

Entre vivas y porras, mujeres y jóvenes de Iztacalco recibieron al Delegado Presidente del PRI en la Ciudad de México, Eruviel Ávila, quien inició una serie de encuentros con la militancia para fortalecer la unidad y el trabajo en equipo que busca ampliar la representación del Partido durante el proceso del 2018.

“Les vengo a decir que el priismo de la Ciudad de México no está solo, no están solas, no están solos, que a partir de hace diez días que me incorporé como Presidente del PRI en esta ciudad, bella Ciudad de México, vecina Ciudad de México de mi Estado de México, hoy vengo a decirles que me la vengo a jugar con las priistas y los priistas, las mujeres priistas, los hombres priistas, de la Ciudad de México”, destacó.

Ante cientos de militantes quienes le manifestaron su respaldo y le plantearon sus inquietudes y problemáticas en materia de servicios públicos, el líder priista de la capital del país reconoció a la militancia como forjadores de la Ciudad de México, a aquellos que se han mantenido leales a los principios partidistas, como doña Prisciliana Ramírez, quien lleva más de 50 años afiliada al Revolucionario Institucional.

Eruviel Ávila aseguró que el priismo de la CDMX tiene en la fractura de las izquierdas una oportunidad para recuperar y sumar votos durante la contienda electoral del siguiente año, en el que se elegirá Presidente de la República, Jefe de Gobierno, alcaldías, legisladores locales y federales de la Ciudad de México.

“Yo les digo que no hay imposibles; he sido dos veces alcalde de Ecatepec, diputado y gobernador del Estado de México porque me gusta ganar y, por eso, es que acepté la invitación de venir a presidir el PRI de la Ciudad de México”, indicó.

Para concluir, Eruviel Ávila aprovechó la reunión para transmitir a la militancia el saludo del Presidente del PRI nacional, Enrique Ochoa Reza, pero también para exhortarlos a que sean voceros de las muchas obras y acciones que realiza el Presidente Enrique Peña Nieto en la Ciudad de México, la zona conurbada y en todo el país.

El dirigente priista estuvo acompañado de Tonatiuh González, Secretario General del Partido; Roberto Zamorano, secretario de Organización, y Jessica Morales, presidenta del Comité Delegacional en Iztacalco.