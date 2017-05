No hay lugares garantizados en el Tri

* Ningún jugador descartado de Confederaciones tiene lugar asegurado

en Copa Oro, indicó el estratega Juan Carlos Osorio.

México.- El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, descartó que los jugadores que queden fuera de la lista de Copa Confederaciones Rusia 2017 tendrán su lugar asegurado para disputar la Copa Oro.

“No tienen garantizado su lugar. No hay decisiones automáticas”, dejó en claro el estratega tras dar a conocer una lista de 32 jugadores para los partidos amistosos frente a Croacia e Irlanda.

Comentó que es imposible que los futbolistas crean que estarán dentro de la lista para el torneo de la CONCACAF si quedan fuera de la justa a disputarse en suelo ruso, ya que consideró debe existir una competencia que les permita ganarse su lugar.

“El compromiso de todos, lo que más valoramos de los que están en Europa es que vienen a ganarse un puesto en selección, que se lo transmitan a todos, los que no están consolidado, que aprecien la oportunidad que tiene y que hagan lo que está en ellos para quedarse”, apuntó.

Asimismo, el estratega señaló que ya definió la gente que acompañará a Pompilio Baez en la preparación del representativo que disputará la Copa Oro, pero prefirió no mencionarla.

“Preferiría que no (se supiera todavía) porque de pronto interfiere de alguna manera con los muy buenos profesionales que están trabajando con las otras selecciones, pero está claro que será una gran oportunidad para darle la bienvenida a los muy buenos profesionales que hay y que nos acompañen”, sentenció.

El equipo de México está ubicado en el Grupo C de la Copa Oro en el que se verá las caras con Curazao, Jamaica y el representativo de El Salvador.