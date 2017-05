No me van a convencer: Zepeda

Guadalupe de la Cruz

*El candidato del PRD, Juan Zepeda,

desmiente intención de alianza de facto.

“Ya no es el momento de declinar, si saben contar que no cuenten conmigo”, fueron palabras del candidato del PRD al gobierno mexiquense, después de haber sostenido un diálogo con los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana.

A pregunta expresa de si el Partido Acción Nacional se había acercado para poder llegar a un acuerdo político e ir juntos en la próxima jornada electoral, el abanderado perredista indicó que la dirigencia estatal del partido no tiene nada oficialmente. “No haya nada oficial de poder realizar una alianza con el PAN, la dirigencia tampoco tiene alguna propuesta de que les interese declinar a nuestro favor, estamos a casi 10 días de la elección, vamos fortaleciendo esta candidatura, y de declinar a favor de algún otro, tampoco está contemplado”. Zepeda Hernández, precisó que el Partido de la Revolución Democrática está entusiasmado con su candidatura que a pesar de todos los pronósticos, es la única que ha venido subiendo de acuerdo a las encuestas.

“Por lo que en ningún momento vamos a declinar y si saben contar que no cuenten conmigo, no me van a convencer con nada ni con dinero, este es un proyecto político, venimos con la mejor propuesta y vamos a ganar y de otros partidos no hemos tenido acercamiento”.

Asimismo refirió que aún hay 17 por ciento del electorado que se encuentran indecisos para saber por quién votar y son a ellos a quienes desean llegar y convencer.

“Estamos impactando al electorado con nuestras propuestas, además desde hace un buen rato ya rebasamos a Josefina con una ventaja considerable, de igual forma lo estamos haciendo con Delfina con unos puntos hacia arriba y con Alfredo del Mazo estamos a cuatro puntos, y seguro estoy que en la próxima semana vamos a crecer más y el cierre será de fotografía”.