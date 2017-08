“No sólo retoques”

* Desea EUA “mejora mayor” del TLCAN.

Washington.- Estados Unidos, México y Canadá pusieron hoy en marcha la histórica modernización del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN) con expresiones coincidentes de lograr acuerdos que beneficien a trabajadores de los tres países.

“Este es un día histórico para Estados Unidos”, proclamó Robert Lighthizer, el representante comercial del presidente Donald Trump, quien sostuvo que los tres socios norteamericanos están de acuerdo en que el TLCAN necesita modernizarse tras 23 años de edad.

Lighthizer sostuvo que Trump quiere una “mejora mayor” del TLCAN y no sólo de “retoques”, pues señaló que si bien el acuerdo ha beneficiado a muchos, ha provocado el desplazamiento de más de 700 mil empleos estadunidenses y déficits comerciales crónicos con México y Canadá.

“(Trump) no está interesando en el retoque de algunas disposiciones y en la actualización de algunos capítulos, sentimos que el TLCAN le ha fallado a muchos estadunidenses y requiere una mejora mayor”, indicó.

En ese sentido reconoció que los negociadores de los tres países enfrentan el “gran reto” de hacer que la modernización del TLCAN resulte en beneficios para los tres países.

Los objetivos de Estados Unidos son por ello frenar los déficits y lograr reglas de origen, en especial en el sector automotriz, con más contenido regional y contenido sustancialmente mayor de Estados Unidos, precisó.

Asimismo, indicó que las disposiciones laborales deben estar dentro del acuerdo y ser lo más fuertes posibles, además de evitar manipulación de divisas y un mecanismo de resolución de disputas diseñado para respetar la soberanía y el proceso democrático.

El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, celebró la importancia del acuerdo y aseguró que no sólo ha sido exitoso para incrementar los flujos comerciales sino para crear la plataforma de una “visión común” en América del Norte.

“El proceso que iniciamos hoy no es ir al pasado, sino ver hacia el futuro. México cree que el TLCAN ha sido un gran éxito para todas las partes”, indicó. “No se trata de romper aquello que ha funcionado sino, por el contrario, de mejorar nuestro acuerdo”.

Guajardo sostuvo, no obstante, que el acuerdo tiene espacio para su modernización, pero señaló que para que el proceso funcione debe dar dividendos para los tres países.

“Para que un acuerdo sea exitoso, tiene que funcionar para todas las partes involucradas. De otra forma no es un acuerdo. Por ello México está comprometido a lograr un acuerdo de ganar-ganar-ganar”.

Por ello señaló que los objetivos de México son mejorar la competitividad de Norteamérica, avanzar hacia un sistema comercial más inclusivo, aprovechar la economía del siglo XXI para alentar la innovación y ofrecer certidumbre al comercio y la inversión.

En su turno, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, señaló que su país acoge con beneplácito la modernización del TLCAN porque busca hacerlo más “progresista” en temas como los derechos laborales, ambientales, de género y de los pueblos originales.

Freeland dijo que Canadá no ve a los déficits comerciales como el principal rasero del impacto del TLCAN y sostuvo que su país buscará protegerlo al acuerdo como motor del crecimiento y empleo.

Al cabo de la ceremonia del lanzamiento de las negociaciones, los equipos de los tres países iniciaron el proceso formal de deliberaciones.

México asiste con un equipo de 30 expertos en negociaciones comerciales encabezados por Guajardo, y los negociadores Kenneth Smith Ramos y Juan Carlos Baker.

El equipo negociador canadiense está integrado por 75 delegados de los ministerios de relaciones exteriores, comercio internacional, agricultura, finanzas, cambio climático, energéticos, así como de oficinas de migración, seguridad fronteriza y transporte.

Además de la canciller asisten el jefe negociador Steve Verheul y el embajador de Canadá en Washington, David MacNaughton.

Por Estados Unidos participa Lighthizer, el negociador comercial John Melle y el asesor legal Stephen Vaughn, entre otros.