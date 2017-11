Nuño: pese a resistencias, cambio educativo avanza

A pesar de reconocer que el cambio en materia educativa enfrenta resistencias, este proceso avanza sin excepciones en todo el país, al igual que lo hace el nuevo modelo en la materia, afirmó el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

Al comparecer ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, afirmó que el nuevo modelo educativo y la reforma educativa representan el cambio más profundo en las últimas décadas.

En su discurso inicial de esa reunión que forma parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, el funcionario federal reconoció que se han enfrentado resistencias de quienes no han querido perder sus privilegios, como la venta de plazas o los condicionamientos a quienes quieren ascender.

Hoy en día las plazas de maestro no se heredan, sino que se ganan con esfuerzo y a partir de exámenes objetivos, mientras que quienes desean ser directores lo alcanzan por sus propios méritos, señaló.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) recordó que desde la última comparecencia ante esta comisión para la glosa del entonces Cuarto Informe de Gobierno, el panorama es muy distinto.

En aquella época, la educación estaba en paro en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas; los niños no iban a la escuela y había serios problemas de gobernabilidad, incluyendo bloqueos carreteros en diversos puntos.

En cambio, hoy los niños están en sus salones de clases, por primera vez en 20 años no hubo paro en el mes de mayo, y en agosto iniciaron las clases sin ningún problema, añadió.

Además, los maestros normalistas se evaluaron y decidieron tomar su carrera magisterial en sus manos; 98 por ciento de los maestros se presentaron a la evaluación en Michoacán; 100 por ciento en Guerrero; 90 por ciento en Oaxaca y 94 por ciento en Chiapas. Resaltó que todo ello se ha logrado mientras avanza la reforma educativa y por primera vez con un modelo educativo que se tiene claro y por escrito, como producto de una consulta nacional en donde se ha puesto en el centro a los niños de las escuelas.

Asimismo, se ha iniciado una nueva relación entre el Estado y el magisterio, con una profesionalización sistemática de quienes se encargan de impartir la educación.

El titular de la SEP se dijo convencido de que la transformación educativa significa colocar a México de lleno en el siglo XXI, pues se ha dejado atrás el modelo de memorización que se aplicaba antaño en la sociedad industrial, para sustituirlo por un modelo donde los niños aprenden a aprender y a ser críticos, tal como lo exige la sociedad del conocimiento que caracteriza hoy a nuestro mundo.

También se dijo convencido de que sólo se logrará mayor igual en la sociedad, así como un combate eficaz a la corrupción y la violencia con más y mejor educación.

A la comparecencia del secretario Nuño Mayer asistieron 24 diputados miembros de la Comisión de Educación, además de los coordinadores parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).