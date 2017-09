Obra de teatro “Las Mujeres Hablan”

«Las mujeres hablan», es una obra de teatro que rechaza cualquier tipo de violencia, que atente contra la dignidad y autoestima, violente la unidad familiar y el progreso de la sociedad, señaló Graco Arturo Ramírez Garrido García, secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública, ante centenares de personas que se dieron cita en la explanada municipal.

En representación del presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, el funcionario aseguró que en Huixquilucan se tiene claro que nada justifica la violencia, por ello es importante conocer sus manifestaciones y de ser necesario, denunciarla ante las autoridades correspondientes.

Ramírez Garrido García, recordó que esta administración ha desplegado por todo el municipio algunas campañas de concientización, una de ellas contra la violencia de género denominada «Si eres muy macho mejor sé más hombre, respeta a las Mujeres»; y «Si no denuncias no habrá castigo. No dudes, llámanos».

«Estamos sumando esfuerzos para gobernar juntos, y trabajando para tener un municipio cada vez más seguro, en paz, igualitario, solidario y próspero. Todas las áreas de la administración se han unido en contra de la violencia, en especial a la de género», subrayó el Secretario Técnico del Consejo Municipal de Seguridad Pública en Huixquilucan.

Con la presencia de integrantes del Cuerpo Edilicio, servidores públicos y más de 700 espectadores, el responsable del Centro de Prevención del Delito en el estado de México, Juan Manuel Reyes Bustamante, enfatizó que «Las mujeres hablan», permite al público reflexionar sobre la violencia en contra de la mujer.

En tanto, la experta en temas de violencia de género, Rosa María Oviedo Flores, llamó a las mujeres a no permitir las agresiones en ninguna de sus formas ya sea patrimonial, física, psicológica o sexual y las exhorto a denunciar este tipo de conductas.