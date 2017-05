Obrador, bravucón

* Candidato del PRD dice que mañana, desde Nezahualcóyotl, le pondrá

un alto a López Obrador.

Guadalupe de la Cruz

«Andrés Manuel López Obrador anda muy bravucón y hace falta que alguien le ponga un alto, por lo que, el martes en Nezahualcóyotl le voy a responder como se merece, porque en mi casa y con mi gente se me respeta».

Fueron palabras de Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno mexiquense luego de que el líder Nacional de Morena haya cuestionado el Frente Amplio Opositor que firmaron el pasado fin de semana el PAN-PRD con miras a la elección del 2018.

De gira de campaña en el municipio de Los Reyes la Paz, el abanderado perredista dijo que AMLO debe dejar de ver encuestas para que no se siga poniendo nervioso, «parece bravucón de cantina y el martes tendrá mi respuesta y en mi casa soy rudo, técnico afuera».

Zepeda Hernández, invitó a las más de tres mil personas que se congregaron en la explanada municipal a reforzar la difusión de su plataforma para que el próximo 4 de junio gane la gubernatura del Estado de México de manera contundente.

«Mi propuesta tiene un objetivo: que podamos tener mejor calidad de vida, digna y segura. Estas dos semanas son las más importantes de la campaña, en ellas, decidiremos la elección, por eso les quiero pedir a cada uno de ustedes que me ayuden a convencer a la gente con determinación».

En su oportunidad, el senador Luis Sánchez señaló que muchos sectores ven con claridad la victoria del abanderado del PRD en la próxima jornada electoral, incluso hasta Mhoni Vidente, «ella está augurando que Juan Zepeda va a ganar, pero eso se debe a que es el mejor candidato, que es honesto, cualidad que no tienen ninguno de los otros contendientes».

Finalmente comentó que López Obrador ha emplazado para el martes en una visita que hará a Nezahualcóyotl, «nosotros hemos decidido que ese día también vamos a dar una respuesta y también será en Nezahualcóyotl, vamos a hacer una concentración en la explanada del Palacio Municipal a las 4:00 de la tarde».