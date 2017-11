Obrador, el rival a vencer en 2018: PRI

* Enrique Ochoa Reza señala que el Frente Amplio no dará batalla pues se ha

desmoronado con las mentiras y traiciones de Ricardo Anaya.

El Frente Amplio no es el adversario a vencer en 2018, pues se está desmoronando, sino el populismo autoritario que representan Andrés Manuel López Obrador y Morena, como lo ha sido en otras elecciones en el mundo, advirtió el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza.

Según el líder priista, el Frente Ciudadano por México se ha desmoronado al tercero o cuarto lugar en las encuestas, como consecuencia de las mentiras y las traiciones de Ricardo Anaya, que ha fragmentado al Partido Acción Nacional (PAN).

“En el PRI estamos concentrados para hacer una oferta propositiva, constructiva, crítica y autocrítica, para buscar el siguiente nivel de desarrollo y detener el avance el populismo autoritario que representan López Obrador y Morena, y que tanto daño han hecho en otros latitudes del mundo”, sostuvo.

En entrevista al término del sexto informe del gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, el dirigente priista aseguró que ese régimen populista y autoritario pretende convertir a México en Venezuela y no podemos permitir que eso le suceda a México.

México merece tener mejor destino y por eso los priistas convocaremos a la participación amplia del pueblo de Coahuila en la elección presidencial de 2018, para evitar que llegue el populismo autoritario que representan López Obrador y Morena, insistió. De acuerdo con Ochoa Reza, se trata de un fenómeno mundial que hay que detener, porque las consecuencias que han vivido pueblos como el de Venezuela y otros más en distintos espacios territoriales, acreditan que en ningún país del mundo las condiciones de empleo, seguridad, violencia o corrupción están mejor con los gobiernos populistas autoritarios que con otras formas de gobierno.

“De hecho, lo que ha quedado acreditado es que el populismo autoritario genera más violencia, genera más desempleo, genera menos paz social, es una corrupción terrible la que se vive en Venezuela, y eso es lo que quieren Morena y López Obrador para México, convertir a México en Venezuela, y no se los vamos a permitir”, aseveró.