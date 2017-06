Obrador se baña en aguas negras

* Dirigencia del PRD estatal culpa al presidente de Morena de haber obstaculizado la alianza opositora.

Guadalupe de la Cruz

“El aislacionismo de López Obrador, insistió, solamente ratifica quién fue el verdadero responsable de que en el Estado de México no existiera un frente de izquierdas para sacar al PRI del Gobierno”.

Lo anterior fue expresado por Omar Ortega Ramírez, presidente del PRD en el Estado de México luego de la postura de Andrés Manuel López Obrador de cerrarse a crear un frente amplio de izquierdas con miras al 2018, “nada más ratifica que él, fue el responsable de que PRD y MORENA no hicieran una coalición para vencer al PRI en el Estado de México”.

Y con su posición, dijo, al único que beneficia es al PRI, “la política aislacionista de Obrador no afecta al PRD, perjudica a la nación y beneficia a los priístas quienes gracias a esa postura seguirán cometiendo sus tropelías”.

Asimismo, Ortega Ramírez, señaló que el baño de pureza que hoy López Obrador se da es con las aguas negras del PRI, del PAN y de lo peor del sindicalismo mexicano magisterial.

Cabe mencionar, que con la misma soberbia con la cual hoy nos descalifica, con esa misma soberbia nos descalificó para ir juntos a las elecciones del 2017 en el Estado de México, “y el resultado ya todos los conocen”.

“No solamente se negó a la alianza en el 2017, sino que el presidente Morena inició una campaña de desprestigio contra el PRD, a pesar de ser el partido que lo hizo crecer políticamente y que lo convirtió en un líder nacional. Simplemente dijo no a la alianza para vencer al PRI del Estado de México, sino con toda alevosía comenzó a dividir al PRD y a tratar de llevarse a nuestros militantes a sus filas”.

Omar Ortega, invitó a los morenistas y a los mexiquenses en general a que hagan cuentas claras del resultado electoral en el Estado de México. El PRD obtuvo la mayor votación en su historia en una elección de gobernador. Al PRD no se le quitó ni un voto. Los morenistas y su presidente deberían ya de tener claro ese mensaje de los ciudadanos y que descalificar al PRD no nos resta votos. A los ciudadanos les quedó claro que juntos habríamos terminado con la dinastía de los Del Mazo. Nosotros estamos convencidos de que el grupo Atlacomulco debe ser jubilado.

El presidente del PRD mexiquense señaló que “al condenar la política de alianzas con el PRD el presidente nacional de MORENA sostiene que no lo hace por un asunto de número, sino por un asunto de calidad. Cómo puede hablar de eso quien pactó con Elba Esther que, por cierto, no le sirvió de nada, pues el Partido Nueva Alianza siguió votando por el PRI”.

También debe quedar claro, señaló el legislador federal que es AMLO y no el PRD, quien se cierra a una gran alianza de las izquierdas mexicanas para sacar al PRI del poder presidencial. Esto es importante de señalar para que faltando 20 días para la elección del 2018 no salga con que quiere una alianza de facto y comience a promover una política de declinaciones de candidatos.

“Es él quien se auto margina, es él quien pone límites, es él quien no respeta la existencia de una izquierda que quiere dialogar con Morena, más nunca someterse a los caprichos, a los ultimátum y a la política de sometimiento. Creemos en una izquierda unida con base en el diálogo de los diferentes, creemos en una izquierda unida donde se respeta el modo de pensar distinto. Creemos en una izquierda unida que identifica al PRI como claro adversario, pero que también propone la unidad basada en el diálogo, en el consenso y en el acuerdo democrático de los diferentes”.