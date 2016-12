Olvera apuesta a la unidad

* Jorge Olvera pide mesura rumbo a proceso de selección de nuevo rector.

Guadalupe de la Cruz

Jorge Olvera García, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), dijo que la universidad le apuesta a la unidad y no a que se convierta en un ring político.

Lo anterior luego de ser cuestionado sobre las ventajas o desventajas de que exista un candidato único para ser rector de la UAEM, señalando que quien sea el afortunado de ser candidato es porque desde hace un año ha estado trabajando en favor de la comunidad universitaria en todas la áreas, pero sobre todo está enfocado en las acciones relacionadas con la UAEM más que existir campañas, como sucede en elecciones políticas.

“Es verdad que el 2017 será un año de sucesión, misma que debe darse de acorde a la universidad, ya que no es una lucha política sino de ideología académica y así debe ser, por lo que la convocatoria se estará publicando el 5 de marzo”.

Olvera García comentó que la unidad es lo que se privilegia en la UAEM, pues no sirve como ring político, “aquí se ven los proyectos académicos y científicos, y el que sea el mejor rector o rectora, debe demostrarlo con los requisitos que se le solicitan”.

Entre los requisitos destacan: ser universitario de tiempo completo, contar con el título de licenciatura expedido por la universidad, con grado de maestría o doctorado, no haber sido sancionado por la universidad o los derechos humanos.

Finalmente, el rector de la Máxima Casa de Estudios dijo que hasta el último día de su gestión seguirá impulsando la educación y cuestiones culturales, como los espacios que se inauguran en la UAEM en esta materia.

Así como impulsar a los legisladores mexiquenses para que aprueben la ley de matrimonio igualitario, la cual ya fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “y hay que ser coherentes entre lo que se dice y se hace”.