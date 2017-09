Ondean banderas

*Artesanos de Toluca plasman su talento

en la insignia tricolor para celebrar Fiestas Patrias.

Alrededor de dos mil 500 banderas patrias grandes y cinco mil pequeñas se hacen en el año, según lo comentado por el artesano, Sergio Rojas Nolasco, quien reside en la ciudad de Toluca.

Originario de la colonia del Carmen Totoltepec, en Toluca, Sergio Rojas comenta que para la producción de las banderas, el trabajo se inicia desde el mes de febrero para terminar con miles de banderas antes de la llegada del mes de septiembre.

Comentó que para tener un taller de elaboración de banderas, se debe de contar con un permiso, donde se remarcan desde las medidas en las que pueden ser hechas, hasta los colores y la forma del escudo.

“Hay algunos artesanos que utilizan únicamente cuatro colores en el escudo y no sé si eso esté permitido, a eso se le llama escudo de elección pero nosotros sí manejamos bien en regla todo, desde las medidas, hasta los colores del escudo”.

Pese a lo laborioso de su elaboración, el precio de estas banderas no supera, ni se acerca a los cien pesos, pues las grandes se venden de 50 a 60 pesos, mientras que las pequeñas llegan a costar hasta cinco pesos, dependiendo el tamaño. Para su elaboración, lo único que se compra es la tela, a la que Sergio prefiere utilizar la tela “Raso Kim” ya que asegura que es más resistente y duradera y no se despinta con el sol.

Desde el corte, hasta la serigrafía del escudo, Sergio y su familia trabajan detalladamente en la elaboración de banderas de mano propia.

Asegura que su producto es de buena calidad y que es por eso que afortunadamente, tiene buenas ventas en esta temporada, “la gente conoce, sí hay productos de mala calidad y hay gente que les compra pero la mayoría conoce y se ve cuando es de buena calidad”.

También dijo que gracias a la calidad de su trabajo, sus banderas se exhiben y compran en todos los estados de la República.

Finalmente comentó que la venta de sus banderas se encuentra en el parque Zaragoza e invitó a la gente a que visiten esta feria de la bandera para que puedan apreciar y comprar productos mexicanos y de buena calidad.

“La bandera es una pieza de mucho respeto, con la que nos identificamos todos los mexicanos y los que amamos nuestro país pues sí le tenemos mucho respeto”.