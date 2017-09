ONU finaliza extracción de armas que poseían las FARC

* En total se desmantelaron 750 de las 998 caletas (escondrijos) informadas a la Misión de Naciones Unidas.

Bogotá.- La Misión de Naciones Unidas en Colombia finalizó las actividades vinculadas a la extracción del armamento y la destrucción de municiones y material inestable que poseían las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En total se desmantelaron 750 de las 998 caletas (escondrijos) informadas a la Misión de Naciones Unidas por parte de las FARC.

Explicó que el cronograma se cumplió de acuerdo con la ruta establecida por la guerrilla y el gobierno de Colombia en el comunicado No. 19, fechado el 29 de mayo de 2017, y su posterior solicitud de ampliación efectuada el 31 de agosto pasado.

Agregó que “las caletas que no hayan sido desmanteladas, quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de los exintegrantes de las FARC que trabajarán conjuntamente (…) en la ubicación y desmantelamiento de dichos” escondrijos.

Durante el proceso de extracción participaron los 450 observadores internacionales de la Misión, un centenar de integrantes de las FARC, y unos 500 miembros de la Unidad de Policía Especial para la Paz (UNIPEP) y un importante despliegue de más de nueve mil elementos de las Fuerzas Militares en el territorio colombiano.

Como resultado de las operaciones, la Misión de la ONU en Colombia ha contabilizado preliminarmente el siguiente material: mil 238 armas, que han sido identificadas y concentradas en el Depósito General de Armamento.

“Todo el material inestable fue destruido en el lugar de su hallazgo, conforme a los procedimientos y condiciones de seguridad establecidos”, subrayó

Las cifras reportadas son preliminares, ya que aún hay equipos de trabajo que no han retornado a las sedes locales, desde donde remitirán sus reportes a nivel nacional. Una vez consolidada y corroborada la información, la Misión de las Naciones Unidas dará a conocer el balance final del proceso del desarme de las FARC.

Reconoció “el compromiso y el esfuerzo tanto de las FARC para realizar este proceso, como del Gobierno Nacional, para coadyuvar en el mismo, a fin de permitir este paso tan importante para Colombia en el proceso de Paz”.