Otorgan doctorado honoris causa a Miguel Ángel Mancera en Illinois

* Por sus contribuciones a la sociedad, en especial en las áreas de salud pública,

así como también por sus esfuerzos en el combate al tráfico de personas.

Chicago.- La Universidad de Illinois en Chicago (UIC) reconoció al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, con un doctorado honoris causa por sus contribuciones a la sociedad, en especial en las áreas de salud pública.

La entrega del reconocimiento se efectuó en el marco de la graduación de 310 estudiantes de la generación 2017 de la Escuela de Medicina de la UIC.

“Miguel Ángel Mancera es ampliamente reconocido como uno de los más efectivos líderes políticos de México”, dijo Dimitri Azar, decano de la Escuela de Medicina de la UIC al presentar al jefe de gobierno en la ceremonia.

Su administración, indicó, “se ha distinguido por sus importantes avances en el cuidado de la salud y en la reformas administrativas, así como también por sus esfuerzos en el combate al tráfico de personas”.

Mancera recibió el título de doctor honoris causa de parte del presidente de la UIC, Timothy Killen y de Michael Amiridis, rector de la institución educativa, que alberga una de las cinco mejores escuelas de medicina en Estados Unidos.

El jefe de gobierno señaló que “es un gran honor” recibir el reconocimiento de parte de una institución educativa que se caracteriza “por su compromiso con las grandes causas del mundo contemporáneo”.

En su discurso, destacó la labor que la UIC realiza en el área de salud pública, al señalar que la Escuela de Medicina de la Universidad se ubica entre las que más recursos destina a las investigaciones para el combate a las enfermedades.

“En este sentido, la distinción que hoy me brindan me llena de orgullo, porque este es un tema en el cual he puesto especial atención durante mi gestión como alcalde de la Ciudad de México”, dijo Mancera sobre los programas de promoción a la salud establecidos por su administración como el de “Médico en tu Casa”. Ese programa, señaló ante los cientos de nuevos médicos graduados, ha beneficiado a más de 262 mil personas en situación de vulnerabilidad, mediante la visita de doctores a más de 2.7 millones de hogares del 95 por ciento de las colonias de la capital mexicana.

Dijo que ante los buenos resultados del programa, la Ciudad de México ha establecido convenios con varias entidades e instituciones, incluyendo la propia UIC para realizar proyectos conjuntos de investigación e intercambios académicos.

Tras la ceremonia, funcionarios de la universidad ofrecieron al jefe de gobierno una recepción, en la que celebraron la efeméride del 5 de Mayo, con música de mariachi y comida mexicana. El evento marcó el fin de la gira de trabajo de Mancera, que inició la víspera en Springfield, la capital de Illinois, donde habló en la sesión plenaria del Senado estatal y se entrevistó con el gobernador Bruce Rauner.