“Pacto con el Diablo”

*Delantero Zlatan Ibrahimovic vestirá la playera del

Manchester United por una temporada más.

Manchester.- El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic jugará una temporada más con el Manchester United y portará el dorsal número “10”, así lo confirmó el club inglés este jueves.

El entrenador del equipo José Mourinho mencionó que están encantados de tener a “Ibra” de vuelta y sobre todo después de su contribución en la temporada pasada, merece confianza, “no tengo duda de que será importante en la segunda parte de la temporada”.

Por su parte, Zlatan dijo: “Estoy de vuelta para terminar lo que empecé. Siempre era mi intención y la del club quedarme. No puedo esperar a volver a salir al campo de Old Trafford, pero también sé que tengo que tomar mi tiempo para asegurarme de que estoy preparado”.

Durante la temporada 2016-17, el nuevo “10” de los “red devils” consiguió 28 goles en 46 partidos, ganó la Liga de Europa, Community Shield y la Copa de la Liga, sin embargo, no pudo terminar la temporada debido a una lesión en su rodilla.