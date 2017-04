Palencia asume su responsabilidad

*Ante el mal paso de Pumas, el estratega reconoce que en

algunos encuentros le ha faltado solucionar los problemas tácticos.

México.- El director técnico de Pumas de la UNAM, Juan Francisco Palencia, asumió la culpa por el mal paso que lleva el equipo en los últimos partidos, que tienen en duda su clasificación a la liguilla del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

El estratega reconoció que en algunos encuentros le ha faltado solucionar los problemas tácticos del conjunto auriazul, aspectos que provocan la cosecha de malos resultados.

“Yo he sido el primer culpable porque no he sabido resolver cosas tácticamente hablando y en algún partido que debería haber hecho alguna otra cosa, la realidad es que aquí no es de querer o no querer. Nosotros aceptamos los lineamientos de la Universidad”, declaró.

Antes de partir a Morelia para enfrentar a Monarcas este sábado en el estadio Morelos en el cotejo de la fecha 16, el directivo universitario prevé un partido “complicado por lo que se juegan los dos clubes”, pues UNAM aspira a la liguilla y los michoacanos a evitar el descenso.

También admitió su falta de manejo en el plantel al no reemplazar a sancionados o lesionados, “entre mejores y más jugadores tengas es mejor, pero los lineamientos de nosotros son estos. Los hemos mantenido, pero hay veces que nos ha pasado este tipo de cosas que en los últimos partidos no lo hemos hecho bien”.

Palencia insistió en que Universidad Nacional mantendrá su idea de recuperar la cantera y dar oportunidad a jugadores jóvenes con poca inversión, tarea que va de la mano con lo solicitado por el presidente Rodrigo Ares de Parga.

“Lo que ha hecho Rodrigo ha sido bastante bueno, llevo 10 meses en el club, hemos debutado gente, reactivamos el futbol base. Hemos traído de fuera jugadores que han rendido bastante bien como Abraham, Rabello y Castillo. Estamos siguiendo los lineamientos que nos dieron desde el primer minuto que estuvimos en Pumas”, aseveró.

Pumas marcha en el décimo segundo peldaño de la tabla con 18 unidades, por ahora fuera de la zona de liguilla, a la cual podrá asistir si gana sus dos últimos choques, Morelia y Puebla, y esperar la combinación de resultados.