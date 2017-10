Papa dialogará con jóvenes mexicanos

* Damnificados por sismos.

Ciudad del Vaticano.- El Papa Francisco establecerá una comunicación con jóvenes mexicanos damnificados por los sismos de septiembre pasado, por lo cual pidió cambiar la hora de su anunciado enlace con la Estación Espacial Internacional (EEI).

Según confirmaron a Notimex fuentes del Vaticano, la videoconferencia tendrá lugar el próximo jueves 26 de octubre, durante la visita de Francisco a la sede romana de la fundación “Scholas Occurrentes”, las “escuelas para el encuentro”.

El contacto, que incluirá también a jóvenes de Argentina y Paraguay, está previsto para las 17:00 hora local (16:00 GMT), aunque ya la Santa Sede había anticipado que a esa misma hora el líder católico dialogaría con los astronautas de la EEI. Además, se trabaja para que el enlace incluya a un grupo de reclusas de un penal, un detalle que aún falta por concretar, como resultado del trabajo de “Scholas Occurrentes” en México, donde la iniciativa desembarcó hace poco más de un año.

“Tanto España como México son lugares privilegiados de lo que se viene, son trampolines para la construcción de una nueva humanidad. La misión de Scholas en México es recuperar la impronta de la Virgen de Guadalupe y darle una forma concreta, educativa”, explicó a Notimex José María del Corral, director mundial de la fundación.

Ese organismo, que nació de la intuición de Jorge Mario Bergoglio en sus tiempos como arzobispo de Buenos Aires y se extendió con él en el papado, ya puso en práctica algunos programas en diversas ciudades mexicanas, como FutVal, “futbol con valores”, y el programa de impulso al civismo, “Scholas ciudadanía”.

“Nosotros justo íbamos a inaugurar (Scholas) cuando fue el terremoto (del 19 de septiembre), y quizás desde una falsa prudencia se podría haber dicho: ‘no, esperemos a que esto pase’. La típica ‘prudencia’. Nosotros dijimos: por algo no fue antes y por algo no fue después. Vamos a inaugurar Scholas México desde esta crisis y con esta crisis”, explicó Del Corral.

“Qué va a pasar con los chicos que van a estar meses, quizás más de un año, sin escuelas, sin nada. Creo que acá está el desafío de Scholas, cómo llevar adelante este proyecto de escuelas sin escuelas, esta propuesta de aula sin paredes, en un lugar donde las paredes literalmente no existen”, apuntó.

Para concretar este proyecto está previsto que, a finales de octubre, un equipo especial de la fundación dedicado al tema del arte llegue a México para capacitar a cuatro personas (dos españolas y dos mexicanas) en acciones para “curar las heridas interiores de los alumnos”. La capacitación durará un mes e incluirá, además de los agentes fijos, a unos 150 voluntarios. Simultáneamente, la asociación organizará la logística para montar siete “escuelas tienda” según el modelo aplicado en Arquata del Tronto, una de las localidades italianas afectadas por el sismo de 2016 en ese país.”Lo espacial tiene que ver con lo educativo, y que el chico se sienta seguro después de haber vivido el trauma que vivió, en una carpa digna que lo repare de la lluvia, donde pueda estar, con luz y un baño como la gente, es necesario”, indicó el directivo.

“Estamos preparando la logística y el contenido, porque no se puede dar en la tienda las materias como si nada hubiera pasado”, precisó. Del Corral estuvo en México algunas semanas atrás y recorrió algunas de las localidades más afectadas, como Jojutla, en el estado de Morelos, en las que se planea instalar unas siete de estas “escuelas tienda”.

“Yo estuve con chicos y chiquitas de ocho años que habían dejado de hablar a partir de que alguno de sus compañeritos había muerto al lado de ella”, contó.

“Lo que hemos notado en este año y medio en que estamos llevando adelante algunos programas sueltos, tanto de Futval como Ciudadanía, con jóvenes concretos en el terreno es que hay una necesidad enorme en los jóvenes, un entusiasmo y muchas ganas”, apuntó.