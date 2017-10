Participará estudiante en certamen de NASA

*Jonathan Cristhan Sánchez cursa actualmente

El gobierno de Tultepec aprobó por unanimidad un apoyo económico en favor de Jonathan Cristhan Sánchez Pérez, estudiante de excelencia académica de tan sólo 19 años, seleccionado por la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), para participar en el programa Air and Space International Program 2017, que se llevará a cabo en la National Aeronatics and Space Admistration en Lyndon B. Johnson Space Center (NASA).

El estudiante tultepequense cursa actualmente el 3er semestre de la carrera de Ingeniería en Aeronáutica en la UPMH, donde mantiene la constante que le ha acompañado en su carrera estudiantil desde la primaria como alumno de excelencia académica, con un promedio de entre 9.6 y 9.8, lo que le valió esta distinción.

Gracias a la invitación de la Agencia Aeroespacial Mexicana (AEXA), dirigida por Octavio Flores Correa, Jonathan Cristhan participará del 29 de octubre al 4 de noviembre próximos, en un programa que consiste en la realización de un proyecto aeroespacial para poner en órbita un satélite en el planeta Júpiter.

El viaje y la estancia en el lugar durante ese tiempo se estima en 3,500 dólares, cantidad con la que su familia no cuenta y motivo por el cual solicita el apoyo de las autoridades municipales para poder costearlo.

Jonathan comentó que está haciendo todo lo posible para conseguir más recursos, por lo que está rifando un vehículo clásico modelo 73 de su propiedad, entre sus compañeros y todo aquel que desee brindarle el apoyo para aprovechar esta oportunidad y esta experiencia.

Durante su estancia en la NASA, Jonathan participará en talleres como: laboratorio de mineralogía, purificación de agua, robótica, termal, vuelo vertical en túnel de viento, vuelo y pilotaje de aeronave, misión de transporte de astronautas para Marte, talleres en materia aeroespacial y construcción de cohete de dos tapas, lo que enriquecerá aún más los conocimientos adquiridos durante su formación académica.