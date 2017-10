Partido excluye a gobernadores

* Que juraron ante Constituyente venezolana.

Caracas.- El partido opositor Acción Democrática (AD) de Venezuela señaló hoy que los cuatro gobernadores que juraron ante la Asamblea Constituyente quedaron excluidos del partido, después de haberlos apoyado como candidatos en las elecciones regionales del pasado 15 de octubre. El secretario general de AD, el diputado Henry Ramos Allup, dijo que los gobernadores se autoexcluyeron por haberse juramentado sin autorización, una decisión que ha provocado una fractura en la oposición venezolana.

Los gobernadores electos de Anzoátegui, Antonio Barreto; de Mérida, Ramón Guevara; de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, y Táchira, Laidy Gómez, se juramentaron la víspera ante la Constituyente, en una decisión que fue repudiada por los otros partidos que están en la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD). Los gobernadores, que fueron apoyados por AD, se reunieron este martes, con el presidente Nicolás Maduro.La censura a la juramentación incrementó su magnitud después que el gobernador electo de la región occidental de Zulia, Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, se negara a jurar ante la Constituyente.

“No voy a satanizar a Guanipa pero cómo se sentirán los maracuchos (gentilicio de Zulia) cuando vean que no tienen gobernador”, argumentó la gobernadora Gómez en una rueda de prensa.

Sin embargo, admitió que Ramos les recomendó no jurar ante la Constituyente, en línea con la decisión de la MUD de que sus gobernadores no se subordinarían a la Constituyente. Ramos fue responsabilizado este martes de lo ocurrido, en medio de un creciente sentimiento de repudio por la juramentación ante un órgano que es desconocido por la oposición y por más de 40 países. “AD no expulsa a nadie. En este caso existe el artículo 32 numeral F que se llama ‘autoexclusión’, eso opera automáticamente en que un dirigente incumpla los lineamientos del partido”, señaló Ramos en rueda de prensa. Además, señaló que la oposición participó en las elecciones sabiendo que los gobernadores tendrían problemas de gobernabilidad e incluso dificultades para asumir sus cargos. Ramos dijo que Guanipa estaba dispuesto a asistir con sus cuatro compañeros a juramentarse ante la Constituyente, pero que desistió de hacerlo. “Me parece inapropiado, inconveniente, que en medio de esta crisis política comencemos a dispararnos a nosotros mismos. No voy disputar con nadie, pero lamento mucho que algunos voceros de Primero Justicia hayan tratado de dispararle a AD y a mí, en una disputa en las que yo no soy responsable”, señaló.