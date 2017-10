Partidos ricos, pueblo pobre

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

*Pese al debate nacional por reducción de

financiamiento IEEM no mochará un centavo.

* Los partidos políticos estatales seguirán

teniendo sus millones para 2017 y 2018.

Los partidos políticos con registro local en el Estado de México, por el momento, no verán reducido su presupuesto de actividades ordinarias y para las elecciones del 2018, ratificó el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a pesar de que a nivel nacional existe el debate de eliminar el financiamiento público para hacer frente a los daños que dejaron los sismos del mes de septiembre.

El órgano electoral mexiquense, aclaró que aplicará la fórmula prevista para la designación de presupuesto a institutos políticos que son los votos electorales obtenidos en la última elección y lo equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, precisó que son varias etapas las que deben pasar para el tema de recursos a partidos, primero –apuntó- se debe esperar se apruebe el presupuesto que solicitó el órgano al Poder Ejecutivo y Legislativo, y de ahí conocer qué partida existirá.

“Tenemos que esperar a que el Congreso local lo autorice y una vez que lo autorice en enero se actualice el valor de la UMA que es el valor que se tiene para hacer el cálculo.

Con el presupuesto autorizado y la UMA actualizada, entonces hacer la distribución de los partidos, entonces, es un tema que todavía tiene para varios meses”, expresó.

Cabe recordar que de acuerdo al proyecto de presupuesto del IEEM busca ejercer para el próximo año por ser electoral, un total de dos mil 763 millones 189 mil 662 pesos.

No obstante, Zamudio Godínez indicó que si bien no se prevé recorte alguno a los institutos políticos, éste será asignado a partir de los sufragios que obtuvieron el pasado 4 de junio, y adelantó serían varios que obtendrían dietas bajas.

“El límite para tener financiamiento es el tres por ciento, entonces hay varios partidos que están en el supuesto…estrictamente a cada uno se le distribuirá su atribución, no es un sólo pastel para todos, dentro de ese pastel hay varios tipos de rebanada y cada uno tendrá lo que corresponde”, concluyó.