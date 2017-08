Partidos y candidatos independientes recibirían seis mil 788 mdp en 2018

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el proyecto de financiamiento público a partidos políticos y candidatos independientes para 2018 que alcanzaría seis mil 788 millones de pesos.

En sesión extraordinaria, luego de un amplio debate de consejeros y representantes de los partidos políticos sobre el “dinero y la política”, se determinó por unanimidad avalar el proyecto aprobado previamente por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos.

La propuesta se enviará al Ejecutivo Federal para que se integre al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que deberá ponerse a consideración y aprobación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en las próximas semanas.

El consejero Marco Antonio Baños, al explicar el proyecto, detalló que por actividades ordinarias permanentes la cifra estimada es de cuatro mil 296 millones 333 mil 246 pesos, y para gastos de campaña los partidos políticos recibirían dos mil 148 millones 166 mil 623 pesos.

El presidente de la citada Comisión detalló que para candidaturas independientes se contemplan 42 millones 963 mil 332 pesos, y por concepto de actividades específicas los partidos tendrían un monto estimado de 128 millones 889 mil 997 pesos.

Además “por el concepto de franquicias postales hasta un universo de 171 millones 853 mil 323 pesos, y eso nos da una suma final de seis mil 788 millones 900 mil 16 pesos”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que el proyecto no es una determinación arbitraria de ese órgano, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución.

Reconoció que el monto planteado para 2018 será “el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política”.

Indicó que, si bien ha generado una intensa controversia en la opinión pública, “el financiamiento público que propone el INE genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales”.

Planteó la necesidad para que “con serenidad y con objetividad” se analice entre los actores políticos del país “la pertinencia de una racionalidad del propio financiamiento”.

En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama consideró que el financiamiento propuesto para 2018 “es suficiente para que los contendientes electorales desplieguen sus campañas el año que entra.

Opinó que sería inaceptable que los contribuyentes destinen más de seis mil 700 millones de pesos a partidos a nivel federal y cerca de seis mil millones a nivel local, es decir 13 mil millones de pesos en suma, y que al mismo tiempo los partidos acudan a dinero de origen desconocido.

Detalló que en los informes de fiscalización “detectamos gasto no reportado y, por lo tanto, gasto financiado con dinero opaco y todo dinero opaco en México es dinero ilegal”.

Murayama subrayó que el financiamiento aprobado por el Consejo General del INE “es dinero que el Estado mexicano pone en manos de los partidos, es una inyección de dinero limpio; está en la responsabilidad de los partidos no contaminar este dinero limpio”.

Estas aseveraciones motivaron cuestionamientos de los representantes de Morena, de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y de Movimiento Ciudadano sobre la actuación del INE en los pasados procesos electorales en seis estados del país.

Los consejeros por su parte criticaron la falta de transparencia de los partidos para cumplir su responsabilidad de hacer los reportes de gastos para las campañas y para sus operaciones regulares.

El consejero presidente hizo un recuento de los cambios que se han registrado en el país en el financiamiento a los partidos políticos y su fiscalización.

Recordó que frente a los lineamientos denominados “cancha pareja” para garantizar la equidad de las contiendas electorales se han presentado 334 impugnaciones, es decir es una de las medidas más atacadas por diversos actores políticos.

Después de un debate, el cual se calificó de histórico por los participantes, se determinó aprobar el proyecto sin modificaciones.

De esta manera el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibiría el próximo año mil 689 millones 590 mil 077 pesos, el Partido Acción Nacional (PAN) mil 281 millones 114 mil 450 pesos, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 773 millones 583 mil 685 pesos.

Mientras Morena obtendría 649 millones 217 mil 254 pesos, el Partido Verde Ecologista de Mexico (PVEM) 578 millones 204 mil 704 pesos, Movimiento Ciudadano 537 millones 21 mil 858 pesos, y Nueva Alianza 419 millones 106 mil 116 pesos.

Asimismo Encuentro Social 398 millones 365 mil 190 pesos y el Partido del Trabajo (PT) 376 millones 770 mil 17 pesos.

Mientras para gastos de campaña el PRI obtendría 547 millones 448 mil 337 pesos, el PAN 413 millones 959 mil 570 pesos, PRD 248 millones 99 mil 843 pesos, Morena 207 millones 457 mil 219 pesos, y PVEM 184 millones 250 mil 503 pesos.

En tanto, Movimiento Ciudadano 170 millones 792 mil 57 pesos, Nueva Alianza 132 millones 257 mil 500 pesos, Encuentro Social 125 millones 479 mil 420 pesos y Partido del Trabajo 118 millones 422 mil 174 pesos.